В Дагестане презентовали перевод смыслов Корана на русский язык

В столице Дагестана Махачкале произошло необычное событие - первая презентация переводов смыслов Корана "Калям Шариф" на русском языке.

Переводов Корана на русский язык много, "не менее 15", говорят эксперты. Есть знаменитые, известные даже далеким от исламской культуры людям, например, легендарной фигуры российского востоковедения академика Крачковского. Сегодняшний перевод делали в течение семи лет, в нем принимали участие около 40 специалистов - от теологов до филологов - и это своего рода подтверждение возрождения российской татарской богословской школы, традиционно сильной до революции.

Почему новый перевод привезли в Дагестан? "Ну а куда еще? Волга же впадает в Каспийское море", - шутил глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль-Хазрат Самигуллин. Мусульмане Дагестана в частности и Северного Кавказа вообще - важнейшая часть мусульманской уммы России, услышит она новое звучание смыслов Корана, одобрит его, значит, поддержат все мусульмане России.

А русский язык как язык общения самых разных народов (в Дагестане как самой многоязычной республике страны это особенно понятно) дает возможность лучшим образом представить новый перевод смыслов Корана всем многоязычным мусульманам России. И не только России. На презентации, кстати, заметили, что уже пришел запрос на книгу ... из Беларуси.

У меня сложилось впечатление, что мусульмане Дагестана вызывают особенное уважение у мусульман Татарстана - и стремлением сохранять продиктованную духовностью моральную чистоту, и влиянием на народ, умением склонить его к миру, и тем, что здесь не заглушалась и не прерывалось исламское богословие.

Приветствуя гостей из Татарстана, муфтий республики Дагестан, шейх Ахмад-Афанди Абдулаев, сказал, что "этот день можно записать в историю Дагестана".

В Дагестане много алимов (исламских ученых, богословов - прим. "РГ"), а перевести Коран не получилось, говорил он, благодаря гостей. Камиль-Хазрат Самигуллин рассказал на презентации о трудностях перевода - недостаток терминологии, попытка избавиться от старомодной чрезмерной возвышенности, иногда вызывающей комический эффект, от привнесенных значений ("Лотос крайнего предела - это вообще что-то от буддизма"), и просто от ошибок - утверждение, что лотос в раю не будет иметь шипов, непонятно, потому что у лотоса и так их нет, в Коране речь идет все-таки о другом растении, и надо было понять, о каком.

Но дело не только в названиях упоминаемых в Коране растений. Молодые богословы Татарстана очищают смыслы Корана - и это куда важнее - от идеологических привнесений. Например, ваххабизма, который является не духовной сутью, а идеологической конструкцией, связавшей себя с исламом.

Кстати, богословы Дагестана, которым переводчики из Казани посылали свой перевод на экспертизу, возвращали его испещренными вопросами, подчеркиваниями, замечаниями, и все они не остались без внимания.

За презентацией конгрессе духовных лидеров Северного Кавказа последовало потрясающее выступление заместителя муфтия Кабардино-Балкарии Алима Кержажева. "Количество мусульман увеличивается, а увеличивается ли качество мусульман? С чем мы знакомим людей, будучи мусульманами?" Это был своего рода момент истины. Его вопросы точно подошли бы к носителям всех серьезных вер и религий.