В Невинномысске из-за антипрививочников шестеро заболели корью

В единственном моногороде Ставропольского края Невинномысске произошла вспышка кори. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона, заболевание распространилось от одного мальчика, родители которого отказались делать ему какие-либо прививки.

- Эпидемиологическая обстановка по кори осложнилась в Невинномысске после регистрации случая заболевания у ребенка 7 лет не привитого против кори по причине отказа родителей от прививок, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Пока у ребенка проходил инкубационный период болезни, он общался с большим количеством детей и взрослых, некоторые из которых также оказались непривиты. В результате за две недели корью заболели сразу шесть человек. В городе объявили подчищающую иммунизацию. Согласно санитарным правилам непривитые люди, особенно дети, должны будут пройти вакцинацию. Пришлось также изменить порядок работы городской детской больницы Невинномысска, чтобы избежать новых заражений.

До вспышки заболевания на Ставрополье было зарегистрировано всего 12 заболевших корью с начала года. По информации Роспотребнадзора, большая часть из которых были завезены из других субъектов.