Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил Государственный Эрмитаж с 255-летием, выделив высочайший профессионализм его коллектива.

- Ваш музей - это целая цивилизация, которая требует особенно бережного отношения. И вы блестяще справляетесь с этим, дарите ему свой высочайший профессионализм и любовь, - говорится в поздравительной телеграмме.

Благодаря ежедневному труду сотрудников интерес к проектам Эрмитажа колоссальный, подчеркнул глава правительства: ежегодно миллионы туристов стремятся в Санкт-Петербург, чтобы увидеть коллекции музея собственными глазами. "Очень важно, что один из старейших музеев России активно использует в своей работе новейшие технологии, вышел в виртуальный мир посредством мультимедиа", - считает Медведев.

Премьер-министр выделил просветительскую работу Эрмитажа - для многих молодых людей с Эрмитажа начинается знакомство с мировым искусством. Таким был и сам Медведев, вспомнил он.