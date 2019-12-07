Эрмитаж будет транслировать очереди к кассам в режиме онлайн

С 2020 года Эрмитаж намерен предпринять ряд новых мер для удобства посетителей. В частности, очереди к кассам будут транслироваться на сайте в режиме онлайн. Таким образом посетители смогут заранее оценить время ожидания и спланировать свой визит в Эрмитаж. Об этом директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал на пресс-конференции, посвященной итогам года.

Кроме того, в следующем году планируется перенести зону досмотра посетителей. Рамки для сканирования, которые сейчас находятся непосредственно в здании Зимнего дворца, будут перенесены в Большой двор Эрмитажа. Специально для этого здесь построят стеклянный павильон. Ожидается, что это ускорит процесс досмотра, повысит безопасность и разгрузит фойе музея.

Сегодня, 7 декабря Эрмитаж отмечает свое 255-летие. Как сообщают в пресс-службе музея, в честь праздника все индивидуальные посетители могут пройти в Эрмитаж бесплатно, причем не только в Зимний дворец и Главный штаб, но и в другие выставочные комплексы: Реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня", Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода. Кульминацией праздника в музее называют открытие выставки "Это сам Потемкин!". К 280-летию Светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического" (она разместилась в Николаевском зале). А на Дворцовой площади сегодня весь день - с 10.30 до 22.00 - идет показ фильма бельгийского художника Яна Фабра "Любовь - высшая сила".

Справка "РГ"

Согласно статистике Эрмитажа, в 2019 году его посетили больше четырех миллионов человек, примерно каждый четвертый - бесплатно. В частности, правом бесплатного посещения пользуются пенсионеры.