Парусники "Крузенштерн" и "Седов" отправились в кругосветное плавание

Из Калининграда в кругосветное плавание отправились барки "Крузенштерн" и "Седов". Судам предстоит пройти около 100 тысяч морских миль, по пути они зайдут в порты Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

По данным медиацентра кругосветного плавания парусников Росрыболовства, перед выходом из Калининградского морского рыбного порта, барк "Крузенштерн" прошел специальную подготовку к экспедиции. В частности, здесь модернизировали системы кондиционирования воздуха, установили новые опреснительные установки, они позволят судну совершить длительный переход по Атлантическому океану.

Также был проведен ремонт судовых механизмов и благоустроены служебные помещения и каюты.

Программа кругосветной экспедиции на парусниках очень необычна. В экспедиции принимает участие фрегат "Паллада", он отправился из Владивостока. Корабли "Крузенштерн" и "Седов" встретятся с "Палладой" в порту Ушая, это остров Огненная Земля на самом юге Аргентины.

Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. Плавание имеет большое практическое значение. На борту парусников пройдут практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.