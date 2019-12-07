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07.12.2019 19:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Акимов: Стресс-тесты выдержали 5 из 7 "дорожных карт"

Текст: Юлия Кривошапко

Экспертная группа по итогам стресс-тестов одобрила пять из семи "дорожных карт" развития сквозных цифровых технологий. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов на пресс-брифинге в рамках форума "Глобальное технологическое лидерство" в Сочи.

Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
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"Сухой итог такой: пять направлений не только получили принципиальное одобрение, но и все базовые решения, заложенные в "дорожные карты", были согласованы, - отметил Акимов. - Две "дорожные карты" мы отправили на довольно глубокую переработку. По ним была сделана большая работа, тем не менее, и организационные механизмы, и степень проработки мер поддержки мы сочли недостаточными. Это "Квантовые сенсоры и квантовая метрология" и "Технологии распределенного реестра".

Правительство определило 11 приоритетных высокотехнологичных направлений, которые должны помочь России совершить рывок в экономике. На развитие этих отраслей в ближайшие пять лет только из федерального бюджета пойдет 258 миллиардов рублей.

За развитие отдельных технологических направлений отвечают крупные госкомпании. Соглашения об этом были подписаны в июле 2019 года. Сбербанк стал куратором проекта в сфере искусственного интеллекта, "Ростелеком" и "Ростех" в тандеме отвечают за беспроводные технологии связи. В ведение "Ростеха" также отошли квантовые сенсоры, технологии распределенного реестра (блокчейн), новое поколение узкополосной связи для интернета вещей. "Росатом" возглавил направление квантовых вычислений, а РЖД - квантовых коммуникаций.

Для развития этих направлений компании разработали "дорожные карты". Именно их они и защищали на стресс-тестах, которые проходили в закрытом режиме 6 и 7 декабря на площадке форума "Глобальное технологическое лидерство".

Экономика Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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