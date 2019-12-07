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07.12.2019 13:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Отдых в Крыму на Новый год стал дешевле

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Уже сейчас, многие отели Крыма на новогодние праздники забронированы на 70 процентов. В туркомпаниях отмечают, что зимой сюда едут в основном любители активного отдыха и культурно-познавательного туризма. Интерес у отдыхающих вызывают не только оздоровительные программы, но и новые винные туры.
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Чаще всего туристы выбирают Ялту, Севастополь и Алушту. При этом стоимость отдыха ниже прошлогодней на 8,3 процента, подсчитали специалисты сервиса бронирования TVIL.ru.

Фото: РИА Новости
Где в России провести новогоднюю ночь

Средняя цена за проживание - 2,7 тысячи рублей. Продолжительность отдыха - около пяти дней. Цены колеблются в зависимости от города и уровня гостиницы. Пять праздничных дней в среднестатистическом отеле Ялты обойдется в 14,8 тысячи, а в Севастополе - 11,1 тысячи рублей. Речь только о размещении, за праздничный банкет придется заплатить отдельно.

Крупные гостиницы, которые подготовили масштабные шоу-программы, выставляют более внушительный чек. Например, известный санаторий предлагает проживание с трехразовым питанием и спа-услугами за 16 тысяч в сутки для двоих, а новогодний банкет - за 20. Кстати, многие гостиничные комплексы в эти праздники сделали акцент именно на оздоровительные программы. Так в южнобережном отеле "Новогодний SPA-тур" на двое суток с посещением бассейна, джакузи, соляной комнаты и семи видов бань обойдется для двоих в 26 тысяч. Отдельно нужно доплатить 13 тысяч за банкет.

Фото: Choreograph/iStock
Названы популярные города России для отдыха мам и детей на Новый год

Праздничные программы, как всегда разнообразны. Можно провести теплый семейный вечер с изысканными блюдами местной кухни на отдельной вилле, а можно и побывать на шумной вечеринке: "сняться" в кинопробах к римейкам старых добрых фильмов, поучаствовать в зажигательных конкурсах, от души посмеяться над шутками участников Comedy Баттл и натанцеваться до упаду под музыку неутомимых диджеев.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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