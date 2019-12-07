В Крыму откроют детский реабилитационный центр мирового уровня

В Евпатории будет построен многопрофильный реабилитационный центр для детей. Об этом сегодня во время визита в Крым заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, учреждение будет располагать инновационными технологиями медицинской реабилитации и методами санаторно-курортного лечения.

Детский реабилитационный центр получит самое современное оборудование для восстановления маленьких пациентов с сосудистыми, неврологическими, ортопедическими заболеваниями.

- Будут представлены все направления реабилитации, включая коррекцию при генетических дефектах и врожденных патологиях, - цитирует Скворцову ТАСС.

По словам министра, он должен стать одним из лучших реабилитационных центров мира, где смогут проходить лечение дети со всей России и из-за рубежа. Для российских детей реабилитация будет бесплатной.

Центр планируют построить до 2024 года. В 2020 году будет подготовлено техзадание.