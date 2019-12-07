Новости

В Крыму откроют детский реабилитационный центр мирового уровня 17:35
Лукашенко рассказал о своем уютном доме в Сочи 17:13
В МЧС рассказали, как безопасно украсить елку 17:11
Эрдоган назвал условия вывода войск из Сирии 16:59
В Сочи проходит торжественный обед в честь 20-летия Союзного государства 16:52
Лыжник Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии 16:42
Праправнук Льва Толстого открыл турмаршрут по следам писателя в Чечне 16:26
Лукашенко рассказал, для чего он приехал на переговоры с Путиным 16:23
Путин: Люди должны получать преимущества от интеграции РФ и Беларуси 16:21
В Милане 18 человек пострадали в ДТП 16:20
Эрмитаж будет транслировать очереди к кассам в режиме онлайн 16:18
Казань завоевала право провести ЧЕ по плаванию и водным видам спорта 16:12
Суд арестовал организатора убийства главы центра "Э" Ингушетии 16:06
В Австрии преступники планировали продать радиоактивный материал 15:56
В Чечне женщину оштрафовали за закаливание грудничка снегом 15:51
Американские кинокритики назвали лучшие иностранные фильмы года 15:49
На Ставрополье 31 декабря решили сделать выходным 15:39
Суд арестовал экс-замглавы администрации подмосковного Щелкова 15:36
Вышел новый трейлер очередной экранизации Стивена Кинга 15:36
Вышел трейлер финального сезона "Родины" 15:19
Lada Granta отправят служить в Росгвардии 15:05
В Магнитогорске задержали хоккейных фанатов, готовивших провокации 15:04
МИД РФ: Американцы осложняют своими действиями ситуацию вокруг Ирана 14:55
В Минске вводят новый график движения поездов 14:49
Певица МакSим опять выходит замуж 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
07.12.2019 17:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму откроют детский реабилитационный центр мирового уровня

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)

В Евпатории будет построен многопрофильный реабилитационный центр для детей. Об этом сегодня во время визита в Крым заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
В Крыму откроют центр климатолечения

Как сообщили в пресс-службе ведомства, учреждение будет располагать инновационными технологиями медицинской реабилитации и методами санаторно-курортного лечения.

Детский реабилитационный центр получит самое современное оборудование для восстановления маленьких пациентов с сосудистыми, неврологическими, ортопедическими заболеваниями.

- Будут представлены все направления реабилитации, включая коррекцию при генетических дефектах и врожденных патологиях, - цитирует Скворцову ТАСС.

По словам министра, он должен стать одним из лучших реабилитационных центров мира, где смогут проходить лечение дети со всей России и из-за рубежа. Для российских детей реабилитация будет бесплатной.

Центр планируют построить до 2024 года. В 2020 году будет подготовлено техзадание.

Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Американцы осложняют своими действиями ситуацию вокруг Ирана
В Совфеде отреагировали на подготовку "марша на Крым"
Лукашенко рассказал, для чего он приехал на переговоры с Путиным
Виновник аварии с погибшими у станции МЦК был пьян
Трамп обратился к Всемирному банку с призывом не выдавать кредиты КНР