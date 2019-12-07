В Севастополе Чубарову посоветовали жить в реальном мире

Прежде чем объявлять о проведении бессмысленных акций в отношении Крыма, украинским политикам стоит вернуться в реальный мир, где полуостров - часть России. Об этом заявила в комментарии "РГ" член Совета федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Ранее Рефат Чубаров, глава запрещенной в РФ организации Меджлис крымскотатарского народа, заявил о подготовке "марша достоинства" на Крым.

- Всем политикам хорошо было бы погрузиться в реалии 2014 года и сегодняшнего дня. Республика Крым и город федерального значения Севастополь - это территория России, - сказала Алтабаева. - Хочу напомнить, что даже когда мы временно входили в состав Украины, мы оставались частью русского мира. По-другому здесь люди себя не осознавали и не ощущали.

При этом, по ее словам, на российском полуострове созданы благоприятные условия для развития языка и культуры крымских татар.

- Я уважаю стремление крымскотатарского народа создать свою национально-культурную автономию, и для этого в Крыму предоставляются все возможности, - отметила сенатор. - Один из государственных языков в республике - крымскотатарский, есть средства массовой информации, в том числе радио и телевидение, которые на национальном языке рассказывают о жизни крымскотатарского народа. В Севастополе около одного процента жителей - крымские татары, и для них предоставлены все возможности для самореализации.

Поэтому подобные "марши" бессмысленны, считает севастопольский сенатор.

- Смысл политической акции, которую предполагали провести на территории полуострова, не совсем понятен, - говорит Екатерина Алтабаева. - Это совершенно не согласуется с реальной действительностью и не отвечает административно-политическими границам российского государства.

Сенатор также отметила своеобразную позицию руководителей Меджлиса, которые считают себя "одновременно украинцами и крымскими татарами", и призвала их к здравомыслию.

- Политикам, которые сегодня живут на Украине, надо вести себя с достоинством и здраво мыслить. Если здравомыслие будет лежать в основе наших взаимоотношений, то они приведут к взаимному пониманию, которого пока, к сожалению, нет, - добавила Алтабаева.