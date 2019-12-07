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07.12.2019 11:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Совфеде отреагировали на подготовку "марша на Крым"

Текст: Галина Мисливская

Сообщения об организации шествия на Крым - очередная провокация, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: iStock
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Так сенатор прокомментировал заявление лидера запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова о подготовке "марша на Крым" с целью "вернуть в правовые рамки Россию".

Джабаров считает, что "кроме Чубарова и, может быть, нескольких десятков человек, никто на этот марш не пойдет". Он также напомнил, что государственная граница охраняется пограничными войсками.

"Поэтому я думаю, что из этой инициативы ничего не выйдет. Очередная провокация", - сказал Джабаров. Он уверен, что "крымчанам волноваться нечего".

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