В Совфеде отреагировали на подготовку "марша на Крым"

Сообщения об организации шествия на Крым - очередная провокация, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так сенатор прокомментировал заявление лидера запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова о подготовке "марша на Крым" с целью "вернуть в правовые рамки Россию".

Джабаров считает, что "кроме Чубарова и, может быть, нескольких десятков человек, никто на этот марш не пойдет". Он также напомнил, что государственная граница охраняется пограничными войсками.

"Поэтому я думаю, что из этой инициативы ничего не выйдет. Очередная провокация", - сказал Джабаров. Он уверен, что "крымчанам волноваться нечего".