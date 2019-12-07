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07.12.2019 10:42
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач рассказал, какие привычки портят волосы

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Здоровые волосы - одна из самых привлекательных черт внешнего облика человека. Женщины знают массу способов, помогающих улучшить состояние волос, но есть привычки, которые могут сделать их тусклыми и ломкими.

Фото: iStock
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Трихолог Нина Меркулова рассказала "РГ" о том, чего не стоит делать, если вы хотите сохранить красоту своих волос.

- Самая вредная привычка - сушить мокрые волосы феном, - говорит Меркулова. - Под действием высокой температуры кутикулы (внешний слой волоса) разрушаются, и со временем их структура начнет изменяться. Потратьте на просушивание чуть больше времени и постарайтесь сделать это естественным путем. Но не стоит энергично дергать волосы полотенцем из стороны в сторону, надо аккуратно промокать.

Перегрев волос на солнце тоже может сделать их безжизненными. Частое выпрямление специальными щипцами, плойка, грубое расчесывание - все это вредит волосам.

Трихолог советует отказаться от стягивающих причесок, например, от популярного "хвоста". Резинка, собирающая волосы, может повлиять на их состояние не в лучшую сторону.

Не стоит забывать о кондиционерах, надо только выбрать подходящие для себя.

Фото: iStock
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Химически поврежденные волосы - сейчас одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются трихологи. Окрашивание, завивка, выпрямление - эти процедуры на какое-то время действительно могут создать внешний эффект, которого добивается женщина, но они очень серьезно меняют структуру волос.

Бывает так, что восстановить поврежденные волосы уже невозможно. В таких случаях приходится делать короткую стрижку, чтобы убрать "неживые" пряди.

По мнению трихолога, самое главное условие для того, чтобы волосы выглядели здоровыми и ухоженными, правильное питание. В рационе обязательно должна быть рыба, яйца и овощи.

В конкретных случаях специалист может посоветовать добавить селен, цинк, серу, кальций или что-то еще. Но необходимость таких добавок лучше обсудить с врачом.

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