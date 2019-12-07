Адвокат рассказал, как можно вернуть навязанную банком страховку

На днях я решила взять кредит. Как водится, "заботливые" сотрудники банка предложили два варианта. Со страховкой жизни и здоровья выйдет подешевле, без страховки - на 2 процента годовых дороже. Прикинув итоговые выплаты, выбрала первый.

Но тут неожиданно вспомнила: год назад, когда я досрочно погасила потребительский кредит в другом банке, у меня так и осталась действующая проплаченная страховка. И я подумала, зачем мне дважды страховать мою жизнь, в индуизм и несколько жизней я, вроде, не верю. Смело пошла в банк, чтобы расторгнуть договор прежнего страхования.

- Бесполезно, - сразу предупредила меня девушка, работающая во фронт-зоне, - нет, вы конечно, можете написать заявление, но вам гарантированно откажут. Еще никому не удалось получить остаток страховки при досрочном погашении кредита.

Заявление я все-таки написала. В итоге пришел пространный ответ банка, коротко сводившийся к следующему. Во-первых, я добровольно застраховала свои здоровье и жизнь сроком на пять лет. Во-вторых, "была уведомлена, что при досрочном погашении задолженности по кредитному договору, возврат платы за присоединение к договору страхования не осуществляется". Далее следовал вердикт, что подобные споры в судах всегда разрешались исключительно в пользу банка. Последнее, видимо, чтобы окончательно охладить мой пыл, если надумаю идти в суд. Про него я и вправду было подумала. Ведь как же так? В случае с ОСАГО, например, давно доказано судебной практикой, что навязывать страховку, в которой человек не нуждается, противозаконно. А как же с банками?

- С банками все куда сложнее, - говорит адвокат Рафаэл Арутюнян. - Кредитные учреждения изобретательны, у них сильные юридические службы, все их уловки четко встроены в нормы законов, и потому переиграть их крайне сложно.

По словам эксперта, в конечном итоге, как правило, все решает лазейка, та самая строчка в договоре: "В случае досрочного погашения кредита, страховая премия клиенту не возвращается". Но (!) это только в том случае, если страховую сумму у клиента взяли сразу, при выдаче кредита. Стандартная схема такая: вы взяли кредит, предположим, на сто тысяч рублей, при этом вас просят сразу заплатить 10 тысяч за страхование ваших жизни и здоровья, обещая при этом, что процент по кредиту будет ниже. В результате банк дает вам 110 тысяч, но по факту десять сразу перечисляет страховой компании. Как правило, это дочерняя структура самого банка или тесно связанная с ним организация. Предположим, банк называется "Копилка", а компания "Копилка -страхование". То есть действуют они заодно.

Способ их перехитрить есть только один, поделился лайфхаком Рафаэл Арутюнян. Можно в течение пяти дней после того, как взяли кредит и заключили договор страхования, пойти расторгнуть последний и получить обратно свои деньги за страховку. Дело в том, что законодательно предусмотрена возможность отказаться без ущерба для себя от договоренностей, которые вы, тщательно все взвесив, посчитали для себя невыгодными. Но после того, как эти пять дней истекли, надеяться по сути уже не на что. Ведь вы сами приняли решение о кредите со страховкой, пусть и навязанное вам банком. Отсудить в этом случае вряд ли что-то удастся, хотя, по сути, вам и продали продукт, который вам не нужен.

Впрочем, банки уже изобрели "противоядие" против ушлых клиентов. Часто сегодня вносятся в договор пункт, из которого следует, что они оставляют за собой право поднять процент по кредиту, если клиент расторг договор страхования еще до срока выплаты долга. Так что покой клиентам и банкирам только снится, борьба продолжается.

Но есть другой случай, говорит Рафаэл Арутюнян, если страховая сумма разбита по месяцам, и вы решите вернуть остаток при досрочном погашении кредита, то вам обязаны вернуть все до копейки за оставшийся до конца срока кредита период. Все это касается только потребительских кредитов, в случае с ипотекой включаются другие правила.

При этом часть банков уже сделали своей рекламной фишкой установку, что они в отличие от других не навязывают никаких страховок.