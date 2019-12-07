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07.12.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российские журналисты впервые посетили "Квартал знаний" в Лондоне

Текст: Юлия Санатина
Представители ведущих российских СМИ, в числе которых оказался и журналист уральского филиала "Российской газеты", стали первой делегацией из России, побывавшей в лондонском "Квартале знаний". Knowledge Quarter (KQ) - это уникальный консорциум самых разных учреждений, которые объединяет главная общая цель - создание и распространение знаний.
Фото: Юлия Санатина/РГ Фото: Юлия Санатина/РГ
Фото: Юлия Санатина/РГ

"Квартал" в 2014 году учредили Британская библиотека и Лондонский университет искусств, в некоммерческое партнерство вошли 35 организаций. Сегодня их уже более сотни, больших и малых - от общеобразовательных школ до Google. Среди участников - 38 библиотек и архивов, 14 вузов, 23 галереи и музея и другие академические, культурные, исследовательские, научные, медийные структуры. Некоторые из них, например, фармацевтические компании и самый большой в Европе исследовательский биомедицинский институт Фрэнсиса Крика, специально переехали в лондонский район Кингс-кросс, чтобы войти в KQ: партнерство давно вышло за границы одного квартала, сейчас все эти организации размещаются примерно в радиусе одной мили.

Фото: iStock
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По словам исполнительного директора KQ Джоди Иствуд, это один из инновационных районов мирового масштаба, потенциал которого не ниже, чем у Кремниевой долины. Драйвер развития территории - соединение трех главных аспектов: экономического (возможность находить деньги на исследования и коммерциализировать их результаты), физического (близость разных инфраструктурных объектов на компактной территории) и социального (создание прочных связей между людьми). Инициаторы подчеркивают, что в рамках такого объединения появляется уникальная возможность привлекать таланты - в "Квартале знаний" работают около 2000 ученых, при этом здесь создается открытое научное пространство: хотя результаты исследований и принадлежат конкретному институту, они становятся более доступными и для других. Задача участников партнерства - расширить доступ общественности к их знаниям, ресурсам и коллекциям. Кроме того, в проекты KQ, а их реализуется 9-10 в год, вовлекаются люди, живущие на территории.

- Важно, что это не правительственная инициатива, а самоорганизация. Наша миссия сформулирована так: мы работаем вместе для изменения жизни, - подчеркивает госпожа Иствуд. - То есть объединение имеет больше гуманитарный, нежели экономический эффект.

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