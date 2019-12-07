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07.12.2019 15:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магнитогорске задержали хоккейных фанатов, готовивших провокации

Текст: Елена Мационг

Полицейские Челябинской области на подъезде к Южноуральску задержали хоккейных фанатов. Они намеревались устроить провокации во время матча, который сегодня планируется в Магнитогорске между командами "Металлург" и "Трактор".

Фото: AP Photo/Denis Tyrin
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Как сообщили в органах внутренних дел, к ним поступила оперативная информация о том, что в одном из автобусов, направляющихся в Магнитогорск находятся болельщики из фанатского движения SECTOR A ULTRAS. При остановке автобуса информация подтвердилась.

В ходе досмотра у нескольких пассажиров полицейские обнаружили фаеры, баллоны с краской, и кроме того, наркотик растительного происхождения.

В настоящий момент в отношении одного из пассажиров автобуса возбуждено административное дело по факту незаконного оборота наркотиков.

Хоккейных фанатов доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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