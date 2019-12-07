В Тюмени при взрыве газа в жилом доме погиб человек

Взрыв бытового газа произошел на первом этаже жилого четырехэтажного дома в Тюмени по улице Павла Шарова, 10А.

Как сообщили в МЧС региона, в результате пострадали двое жильцов квартиры и два газовщика, один из них погиб. В результате взрыва в доме возник пожар.

Как сообщили в МЧС, "на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение в квартире на первом этаже в результате хлопка газовоздушной смеси. В тушении пожара были задействованы девять единиц техники, 25 человек личного состава. В18.03 местного времени пожар ликвидрован".

В результате взрыва и пожара разрушено остекление квартиры, повреждена входная дверь, остекление в подъезде на трех этажах.

Эвакуация жильцов дома не проводилась. Обстоятельства произошедшего выясняются.