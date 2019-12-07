Рябков: Переговоры с США про стратегической стабильности пока не ожидаются

Россия не ведет переговоры с США об организации нового раунда консультаций по стратегической стабильности. Об этом в пятницу заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Так он прокомментировал слова помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда, заявившего, что Вашингтон рассчитывает на проведение очередного раунда переговоров с РФ по стратегической стабильности в "ближайшем будущем", пишет РИА Новости.

Никакой конкретики за словами американской стороны не стоит, отметил дипломат. Официально США не выходили с таким предложением. По словам Рябкова, это "трескотня и сотрясение воздуха", попытка продать широкой публике, в том числе за пределами США, то, чего нет.