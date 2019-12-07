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07.12.2019 22:48
Рубрика: Спорт

Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете в Эстерсунде

Текст: Максим Домчев
Победой сборной Норвегии завершилась эстафетная гонка на этапе Кубка мира в Швеции. Российская команда не смогла опередить Италию в борьбе за бронзовые медали.

В Эстерсунде прошла мужская эстафетная гонка. Тренерский штаб российской команды выставил на эту гонку Матвея Елисеева, Дмитрия Малышко, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Стартовый этап Елисеева не стал кошмарным, но и удачным его назвать трудно. По его итогам россияне проигрывали лидерам более 30 секунд. У Малышко же этап вообще не удался. Он заработал штрафной круг, а отставание от лидеров заметно превышало минуту.

Спасать ситуацию вызвался Латыпов, который был великолепен не только в стрельбе, но и в скорости. Он вернул россиян в борьбу за медали. Логинову на последнем этапе нужно было опередить итальянца Доминика Виндиша и шведа Себастьяна Самуэльссона. Главный ненавистник России из Швеции выбыл из борьбы уже на первой стрельбе. А Логинов, несмотря на все старания, все же не догнал Виндиша, финишировав четвертым.

Победителем стала команда Норвегии, второе место заняла сборная Франции, отставшая чуть больше чем на полминуты.

Спорт Биатлон
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