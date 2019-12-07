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07.12.2019 04:00
Рубрика: Общество

Врачи предложили эффективный способ сбросить вес без диет и тренировок

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Реально ли сбросить без диеты несколько килограммов за 12 недель, следуя лишь одному простому правилу? Вполне реально - таков ответ исследования, проведенного американскими учеными. Нужно лишь соблюдать одно условие: есть разрешается только в течение 10 часов - 14 часов организм находится на "пищевой паузе".

Результаты нового исследования как раз вовремя: впереди длинные новогодние и рождественские праздники с долгими и обильными застольями.

Фото: Reuters
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Американские ученые Пэм Тауб из Калифорнийского университета и Сатчидананда Панда из института биологических исследований Солка предлагают вместо строгих диет ежедневно придерживаться простого правила: 14 часов совсем ничего не есть.

В пилотном проекте ученых участвовали 19 мужчин и женщин среднего возраста. Причем у всех добровольцев был метаболический синдром - так называется нарушение обмена веществ, выраженное в замедлении метаболизма. Расстройство в основном связано с нездоровым образом жизни и встречается у людей, которые злоупотребляют фастфудом и ведут малоподвижный образ жизни. Метаболический синдром способствуют сахарному диабету 2-го типа, гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям.

Естественно, что у всех испытуемых был повышенный уровень липидов, дисбаланс сахара в крови, высокое артериальное давление и слишком большой живот. Перед началом 12-недельного проекта у всех добровольцев взяли анализы, а затем выдали простую рекомендацию - употреблять пищу только в течение 10 часов и записывать в специальном приложении, что было в рационе, включая калорийные напитки. Уровень сахара в крови и физическую активность субъектов постоянно регистрировали с помощью портативных устройств.

Три месяца спустя авторы проекта подвели итоги. Как оказалось, испытуемым несложно было придерживаться рекомендованного режима питания. И если до начала проекта у каждого участника количество часов на прием пищи насчитывало более 15 часов в сутки, то во время проекта - до 11 часов, обычно с 10 утра до 8 вечера.

Фото: Из личного архива Ильи Переседова
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К концу трехмесячного эксперимента результаты были следующие: в среднем у всех добровольцев уровень холестерина снизился на 11%, артериальное давление - на 4-8%, содержание сахара в крови приблизился к норме, окружность талии у всех уменьшилась примерно на 4,5 сантиметра, а потеря веса составила приблизительно три килограмма. Испытуемые отметили, что у них нормализовался сон, а это значит, что они чувствовали себя намного энергичнее.

Спустя полтора года после окончания проекта ученые связались с участниками эксперимента. Выяснилось, что 5 из 19 участников систематически продолжали практику 14-часовых голоданий, 7 - время от времени. Остальные 7 человек примерно через четыре месяца после проекта вернулись к прежнему образу жизни.

По словам берлинского диетолога Андреаса Михальсена, длительное воздержание от еды - это один из способов восстановления уровня сахара в крови. "Многим из моих пациентов это помогает гораздо лучше, чем низкокалорийные диеты", - говорит он.

Однако пока неясно, на каком именно механизме основан положительный эффект метода - на временном приеме пищи или на уменьшении калорий. По всей видимости, оба фактора имеют значение: кто реже ест, тот меньше съедает.

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