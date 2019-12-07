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07.12.2019 03:00
Рубрика: Общество

Медики назвали главные симптомы злокачественной опухоли глаза

Текст: Руслан Мельников
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Онкологические заболевания глаза встречаются довольно редко, но представляют серьезную опасность. Немецкие медики назвали основные симптомы, которые могут свидетельствовать о раке глаза.

Как сообщает Focus, следует обязательно проконсультироваться с офтальмологом в том случае, если при фотосъемке со вспышкой один глаз оказывается красным, а другой - белым, оранжевым или другого цвета.

Фото: iStock
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Такой эффект может свидетельствовать об опухоли сетчатки ретинобластоме. Дополнительным ее признаком может быть косоглазие.

В случае этого заболевания ранняя диагностика особенно важна, поскольку ретинобластома может не только разрушить глаз, но и привести к летальному исходу.

Другой формой рака глаза является меланома хориоидеи глаза. Это тоже довольно редкое заболевание, хотя оно встречается чаще ретинобластомы. При этом отмечается, что это оно не относится к меланоме кожи.

Симптомом меланомы хориоидеи глаза может оказаться либо такое нарушение зрения, как мерцание, либо небольшое ухудшение зрения, которому человек и вовсе не придаст значения, решив, что ему просто нужны очки.

Общество Здоровье Общество Наука Онкология: как победить рак
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