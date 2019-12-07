США внесли санкции против "Северного потока-2" в проект закона об обороне

Сенат США включил санкции в отношении газопровода "Северный поток-2" в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который законодатели намерены принять до 20 декабря до зимних каникул, сообщает деловое издание Bloomberg со ссылкой на источники, хорошо знакомые с темой.

По данным издания, ограничительные меры коснутся, прежде всего, судов, которые прокладывают трубопровод, и руководителей связанных с ними компаний. Им могут отказать в визах и заблокировать транзакции с их собственностью в США. Документ принят на основе законопроекта, представленного ранее в этом году республиканцем из Техаса Тедом Крузом и демократом из Нью-Гемпшира Джин Шахин.

Санкции, которые прилагаются к Закону о государственной обороне (NDAA), предназначены для блокирования строительства газопровода, отметил помощник Круза. По оценкам сенатора, фактически проект может быть закончен в течение 60 дней.

Законодатели настаивают на скорейшем введении санкций, так как их все больше расстраивает неспособность президента Дональда Трампа действовать самостоятельно в деле блокирования газопровода. Сенаторы опасаются, что реализация проекта даст России новые рычаги влияния в Европе, указывают источники издания.

Ранее о планах включить санкции против "Северного потока-2" в законопроект об оборонном бюджете говорил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. Он объяснил этот шаг тем, что "окно возможностей закрывается" и большая часть газопровода уже построена. Угроза ограничительных мер заставит компании отказаться от участия в проекте. России придется искать новых подрядчиков, а на это нужно время.

Российская сторона ранее информировала, что газопровод "Северный поток-2" должен быть завершен в середине 2020 года. Москва неоднократно заявляла, что это чисто коммерческий проект с участием ряда иностранных компаний.