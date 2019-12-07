Стабильный Синьцзян - не место для терроризма

В американском документе подвергается критике ситуация с правами человека в Синьцзяне, содержится клевета в отношении усилий Китая по дерадикализации и борьбе с терроризмом, выдвигаются безосновательные обвинения в адрес проводимой китайским правительством политики в Синьцзяне.

Это грубое вмешательство во внутренние дела Китая, настаивают в Пекине. Нынешняя стабильная и процветающая ситуация в Синьцзяне является неоспоримым доказательством американской лжи. Любые попытки использовать вопросы, связанные с Синьцзяном, чтобы сдержать развитие Китая, обречены на провал.

Начиная с 90-х годов прошлого века, террористы, сепаратисты и экстремисты совершили в Синьцзяне несколько тысяч террористических актов, в результате которых погибло большое количество невинных людей, в том числе сотни полицейских. Были огромные материальные потери. Преступные действия бандитов серьезно нарушили общественный порядок в Синьцзяне и основные права местных жителей.

Без мира и стабильности не может быть и речи об обеспечении прав на существование и развитие. Терроризм является общим врагом человечества, а борьба с ним - общей ответственностью международного сообщества. Великобритания, Франция, Австралия и другие страны мира предприняли свои меры для противодействия террористическим актам.

Заимствуя международный опыт по борьбе с терроризмом, в Синьцзяне были приняты решительные меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом в соответствии с законом и резолюциями Организации Объединенных Наций и международных конвенций по борьбе с терроризмом, а также приняты решительные меры по предотвращению распространения терроризма и экстремизма путем создания центров профессионального образования и подготовки.

Центры профессионального образования и подготовки были созданы для людей, находящихся под влиянием религиозного экстремизма или совершивших незначительные преступления. Центры работают по учебной программе, которая включает изучение стандартного разговорного и письменного китайского языка, понимание закона и получение профессиональных навыков.

Благодаря этим усилиям за последние три года в Синьцзяне не произошло ни одного крупного теракта. Полностью гарантируются права людей на жизнь, здоровье и развитие. В регионе сегодня наблюдается социальная стабильность, национальная сплоченность, толерантные отношения между представителями различных религий. Согласно экспертным данным, за первые десять месяцев текущего года Синьцзян посетило более 200 миллионов китайских и зарубежных туристов, что на 43% больше аналогичного показателя прошлого года.

Сегодня в Синьцзяне стабильно развивается экономика, непрерывно улучшаются материальные условия жизни местного населения. Языки нацменьшинств широко применяются в таких областях, как юриспруденция, управление, образование, печать, радио и телевидение, интернет, а также в общественных и государственных делах. В рамках реализации инициативы "Один пояс и один путь" Синьцзян ускоряет свое развитие в разных сферах.

Одним словом, Синьцзян переживает лучший период развития в своей истории. Ни одна сила не сможет остановить развитие этого автономного района Китая.