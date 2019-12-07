Стабильный Синьцзян - не место для терроризма

Новости

В Крыму откроют детский реабилитационный центр мирового уровня 17:35
Лукашенко рассказал о своем уютном доме в Сочи 17:13
В МЧС рассказали, как безопасно украсить елку 17:11
Эрдоган назвал условия вывода войск из Сирии 16:59
В Сочи проходит торжественный обед в честь 20-летия Союзного государства 16:52
Лыжник Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии 16:42
Праправнук Льва Толстого открыл турмаршрут по следам писателя в Чечне 16:26
Лукашенко рассказал, для чего он приехал на переговоры с Путиным 16:23
Путин: Люди должны получать преимущества от интеграции РФ и Беларуси 16:21
В Милане 18 человек пострадали в ДТП 16:20
Эрмитаж будет транслировать очереди к кассам в режиме онлайн 16:18
Казань завоевала право провести ЧЕ по плаванию и водным видам спорта 16:12
Суд арестовал организатора убийства главы центра "Э" Ингушетии 16:06
В Австрии преступники планировали продать радиоактивный материал 15:56
В Чечне женщину оштрафовали за закаливание грудничка снегом 15:51
Американские кинокритики назвали лучшие иностранные фильмы года 15:49
На Ставрополье 31 декабря решили сделать выходным 15:39
Суд арестовал экс-замглавы администрации подмосковного Щелкова 15:36
Вышел новый трейлер очередной экранизации Стивена Кинга 15:36
Вышел трейлер финального сезона "Родины" 15:19
Lada Granta отправят служить в Росгвардии 15:05
В Магнитогорске задержали хоккейных фанатов, готовивших провокации 15:04
МИД РФ: Американцы осложняют своими действиями ситуацию вокруг Ирана 14:55
В Минске вводят новый график движения поездов 14:49
Певица МакSим опять выходит замуж 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
07.12.2019 17:59
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Стабильный Синьцзян - не место для терроризма

Палата представителей Конгресса США, несмотря на серьезное возражение со стороны Китая, приняла так называемый законопроект "О политике в области прав человека в отношении уйгуров 2019 года". В Пекине подчеркивают: сегодня в Синьцзяне стабильно развивается экономика, непрерывно улучшаются материальные условия жизни местного населения, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В американском документе подвергается критике ситуация с правами человека в Синьцзяне, содержится клевета в отношении усилий Китая по дерадикализации и борьбе с терроризмом, выдвигаются безосновательные обвинения в адрес проводимой китайским правительством политики в Синьцзяне.

Это грубое вмешательство во внутренние дела Китая, настаивают в Пекине. Нынешняя стабильная и процветающая ситуация в Синьцзяне является неоспоримым доказательством американской лжи. Любые попытки использовать вопросы, связанные с Синьцзяном, чтобы сдержать развитие Китая, обречены на провал.

Начиная с 90-х годов прошлого века, террористы, сепаратисты и экстремисты совершили в Синьцзяне несколько тысяч террористических актов, в результате которых погибло большое количество невинных людей, в том числе сотни полицейских. Были огромные материальные потери. Преступные действия бандитов серьезно нарушили общественный порядок в Синьцзяне и основные права местных жителей.

Без мира и стабильности не может быть и речи об обеспечении прав на существование и развитие. Терроризм является общим врагом человечества, а борьба с ним - общей ответственностью международного сообщества. Великобритания, Франция, Австралия и другие страны мира предприняли свои меры для противодействия террористическим актам.

Заимствуя международный опыт по борьбе с терроризмом, в Синьцзяне были приняты решительные меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом в соответствии с законом и резолюциями Организации Объединенных Наций и международных конвенций по борьбе с терроризмом, а также приняты решительные меры по предотвращению распространения терроризма и экстремизма путем создания центров профессионального образования и подготовки.

Центры профессионального образования и подготовки были созданы для людей, находящихся под влиянием религиозного экстремизма или совершивших незначительные преступления. Центры работают по учебной программе, которая включает изучение стандартного разговорного и письменного китайского языка, понимание закона и получение профессиональных навыков.

Благодаря этим усилиям за последние три года в Синьцзяне не произошло ни одного крупного теракта. Полностью гарантируются права людей на жизнь, здоровье и развитие. В регионе сегодня наблюдается социальная стабильность, национальная сплоченность, толерантные отношения между представителями различных религий. Согласно экспертным данным, за первые десять месяцев текущего года Синьцзян посетило более 200 миллионов китайских и зарубежных туристов, что на 43% больше аналогичного показателя прошлого года.

Сегодня в Синьцзяне стабильно развивается экономика, непрерывно улучшаются материальные условия жизни местного населения. Языки нацменьшинств широко применяются в таких областях, как юриспруденция, управление, образование, печать, радио и телевидение, интернет, а также в общественных и государственных делах. В рамках реализации инициативы "Один пояс и один путь" Синьцзян ускоряет свое развитие в разных сферах.

Одним словом, Синьцзян переживает лучший период развития в своей истории. Ни одна сила не сможет остановить развитие этого автономного района Китая.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Американцы осложняют своими действиями ситуацию вокруг Ирана
В Совфеде отреагировали на подготовку "марша на Крым"
Лукашенко рассказал, для чего он приехал на переговоры с Путиным
Виновник аварии с погибшими у станции МЦК был пьян
Трамп обратился к Всемирному банку с призывом не выдавать кредиты КНР