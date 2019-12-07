Сын Константина Цзю одержал 15-ю победу на ринге

Сын прославленного российского боксера, абсолютного чемпиона мира Константина Цзю - Тимофей, продолжает успешную карьеру в боксе. 25-летний боксер добился победы в 15-м поединке подряд.

Очередным соперником Тимофея Цзю стал 28-летний Джек Брубейкер, имевший в послужном списке 12 побед, две ничьи и одно поражение. На кону в этом поединке был принадлежащий Цзю-младшему титул чемпиона Австралии.

Сын Констнтина Цзю довольно быстро завладел инициативой. Во втором раунде соперник пропустил несколько ощутимых ударов, но завершить бой досрочно не удалось. Впрочем, продержался Брубейкер недолго. В четвертом раунде Тимофей Цзю зажал соперника в углу ринга и начал наносить удары. Его соперник явно ощущал себя не лучшим образом, но падать отказался категорически. И все же рефери остановил бой, тем более, что представители Брубейкера решили выбросить полотенце. После боя проигравший боксер нашел в себе силы даже на шутку. "У меня самая крепкая челюсть в Австралии. Он все бил, а я не падал", - сказал он.

"Всегда есть, куда прибавлять, - резюмировал после победы Тимофей Цзю. - Все равно пару раз он в меня попал. Но я уверен, что прибавляю с каждым боем".

Теперь сын легендарного отца задумался о серьезных титулах. "Я хочу титул чемпиона мира. Хочу этого не только для Австралии, где я живу, но и для России. Буду готов к чемпионскому бою в любое время", - сказал Цзю-младший.