Трусова: Если бы я не рисковала, я бы ничего не добилась

Александра Трусова, "Королева четверных", обладательница мировых рекордов в произвольной программе и по сумме двух прокатов, после короткой программы в финале Гран-при занимает пятое место.

В Турине Саша пошла на риск и вставила в программу тройной аксель, который начала прыгать совсем недавно. Фигуристка упала на приземлении, но не расстроилась. Для первой попытки на официальном старте - неплохо.

- Я приземляла тройной аксель более или менее уверенно на тренировках, поэтому мы и решили вставить его в программу, - рассказала Трусова. - Конечно, я нервничала. Все время думала о том, как все сделать правильно. Не получилось. Но когда-то нужно было попробовать этот новый элемент. Мы решили сделать это в финале Гран-при. Это лучше, чем начать экспериментировать в олимпийский сезон. В целом я довольна своим прокатом. Я скрутила прыжок. А падение не так страшно, это ведь моя первая попытка. Я продолжу работать, чтобы избежать ошибок в будущем. Я люблю рисковать. Если бы я этого не делала, я бы не добилась того, что уже имею на данный момент.