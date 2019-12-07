В Багдаде боевики расстреляли толпу демонстрантов

Группа боевиков в Багдаде обстреляла демонстрантов, требовавших отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Погибли не менее четырех человек, передает РИА Новости.

"Неизвестные вооруженные люди открыли беспорядочный огонь по демонстрантам на площади Халяни, число жертв к настоящему моменту составило четыре человека, количество пострадавших не установлено", - подтвердили в Верховной комиссии по правам человека в Ираке.

Известно, что нападавшие были на гражданских автомобилях, на которых скрылись после совершенной ими акции.