В Госдуму внесен законопроект об оформлении прав на дачные участки

Документ касается прав на земельные участки членов некоммерческих организаций, созданных до начала 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства. В законе № 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" установлено, что участок предоставляется им в собственность или в аренду на основании решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления. Однако в Земельном кодексе указано, что основаниями возникновения прав на участки в этой ситуации могут стать не только решения органа власти, но и в случае предоставления земли в аренду - договор аренды.

Поскольку нормы земельного права, содержащиеся в законах, должны соответствовать Земельному кодексу, предлагается внести в закон №137 изменения, предусматривающие предоставление земельного участка в аренду на основании договора аренды.