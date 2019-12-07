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07.12.2019 19:15
Рубрика: В мире

В Иране от гриппа скончались более 80 человек

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

В Иране жертвами эпидемии гриппа стал 81 человек. Об этом сообщил замминистра здравоохранения страны Алиреза Раиси.

Фото: Сергей Куксин
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"За прошедшую неделю в Иране от гриппа скончались 25 человек. Таким образом, с конца сентября по настоящее время в Исламской Республике от гриппа умер 81 человек", - цитирует слова чиновника агентство IRNA.

По его словам, с начала декабря в медицинские учреждения ИРИ за помощью обратились 8 333 человека, зараженные вирусом гриппа, которым было оказано своевременное лечение. По данным иранского министерства здравоохранения, специалисты уже фиксируют признаки, свидетельствующие о постепенном спаде эпидемии.

В мире Ближний Восток Иран
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