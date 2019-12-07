Новости

В новогодней столице России Рязани на парад вышли 2020 Дедов Морозов 21:15
Детские сады в Германии и Британии стали навязывать "веганское меню" 21:00
"Ахмат" проиграл "Уфе" в матче 19-го тура РПЛ 20:51
Искусственный интеллект закончит 10-ю симфонию Бетховена 20:45
Ледозаливочный комбайн. УАЗ вспомнил об уникальной "Буханке" 20:40
Сбитые в Нижнем Новгороде школьники направлялись в театр 20:35
Евгений Гинер назвал Александра Егорова "конченым негодяем" 20:29
В Китае появились на свет первые гибриды свиней и обезьян 20:26
Мэр Липецка Евгения Уваркина объяснила свое видео с матом 20:20
В Париже открылся Салон русской книги 20:17
Глава СК наградил петербуржцев, спасших детей из тонущего автомобиля 20:09
Силуанов рассказал о ходе переговоров Путина и Лукашенко 19:57
В России представили справочник по армиям и спецслужбам Востока и Африки 19:37
В Нижнем Новгороде иномарка сбила 11 детей на тротуаре 19:33
Поздняков заявил, что на ОИ-2020 россияне будут представлять ОКР 19:28
Акимов: Стресс-тесты выдержали 5 из 7 цифровых "дорожных карт" 19:20
В Иране от гриппа скончались более 80 человек 19:15
В Иране солдат-срочник расстрелял трех военнослужащих 19:10
Путин и Лукашенко перешли к общению тет-а-тет 18:40
В Тюмени при взрыве газа в жилом доме погиб человек 18:38
США внесли санкции против "Северного потока-2" в проект закона об обороне 18:31
В Крыму откроют детский реабилитационный центр мирового уровня 17:35
Лукашенко рассказал о своем уютном доме в Сочи 17:13
В МЧС рассказали, как безопасно украсить елку 17:11
Эрдоган назвал условия вывода войск из Сирии 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
07.12.2019 20:26
Рубрика: Общество

В Китае появились на свет первые гибриды свиней и обезьян

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первые в мире гибриды обезьян и свиней родились в китайской лаборатории в рамках программы выращивания человеческих органов внутри животных для трансплантации. "Поросята-химеры" содержали ДНК как свиней, так и обезьян - макак-крабоедов. Однако первый блин, что называется, вышел комом: они умерли в течение недели после рождения в лаборатории в Пекине.

Фото: pixabay.com
Генетики впервые скрестят эмбрионы человека и мыши

Китайские ученые утверждают, что их исследование направлено на то, чтобы найти способ выращивания органов человека, сообщает The Daily Mail.

У маленьких животных при рождении содержался генетический материал от обезьян в их сердце, печени, селезенке, легких и коже. В интервью изданию New Scientist доктор Тан Хай из государственной китайской лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии в Пекине рассказал, что в пятидневные эмбрионы поросят были введены стволовые клетки обезьяны, которые были приспособлены для производства флуоресцентного белка. Это и позволило исследователям выяснить, где клетки оказались в конечном итоге.

Ученые затрудняются ответить, почему погибли два "поросенка-гибрида", но, по их мнению, это связано с неудачным процессом ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).

Фото: Baidu
В Пекине заступили на службу псы-клоны

Вместе с тем, некоторые представители научного сообщества предостерегают коллег от создания подобных гибридов из этических соображений. По мнению эксперта по стволовым клеткам Йельского университета Алехандро де Лос-Анджелеса, поиск лучшей модели для создания гибридов животных для выращивания органов для больного человека на протяжении десятилетий был "святым Граалем" биомедицинских исследований.

Однако в последнее время такие опыты скрещивания ДНК проводятся все чаще. Так, гибридный эмбрион человека-свиньи был создан в январе 2017 года в Институте Солка в Сан-Диего, но умер через 28 дней. Тем не менее, в целом экспертное сообщество выражает надежду, что подобные опыты могут предложить альтернативу донорству органов, на острую нехватку которых они ссылаются.

По данным британской государственной службы здравоохранения, в этой стране умирает около трех человек в день, а в США - 12 человек из-за невозможности обеспечить людей, нуждающихся в трансплантации, необходимыми для пересадки органами.

Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Американцы осложняют своими действиями ситуацию вокруг Ирана
В Госдуме оценили изменение документации на машину
В Совфеде отреагировали на подготовку "марша на Крым"
Лукашенко рассказал, для чего он приехал на переговоры с Путиным
Виновник аварии с погибшими у станции МЦК был пьян