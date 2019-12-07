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07.12.2019 16:20
Рубрика: В мире

В Милане 18 человек пострадали в ДТП

Текст: Александр Саможнев

Восемнадцать человек пострадали при столкновении мусоровоза и пассажирского автобуса в Милане, сообщают местные СМИ.

Фото: iStock
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По данным полиции, в совершении аварии подозревается водитель автобуса. По невыясненным пока причинам он выехал на встречную полосу и через 50 метров столкнулся с мусоровозом. 11 пассажиров были доставлены в больницу, шестерым гражданам оказали первую помощь на месте. При этом тяжелые травмы получила женщина, которая в тот момент переходила дорогу по пешеходному переходу. Она находится в реанимации. Правоохранительные органы проводят расследование ДТП.

Между тем накануне вечером инцидент произошел в миланском метро. На пути следования поезд резко затормозил, в результате чего 15 человек получили различные травмы.

Это уже не первый случай в Италии с тяжелыми последствиями на транспорте. Так, в мае 2018 года в результате столкновения регионального поезда Турин-Иврея с грузовиком погибли два человека, еще 18 получили ранения. Автомобиль в нарушение правил пересекал железнодорожную линию.

В мире Европа Италия
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