В Париже открылся Салон русской книги

В Российском духовно-культурном православном центре в Парижа проходит салон русской книги "Русская литература - 4-е издание". В его работе принимают участие издательства - как российские, так и французские, - которые уделяют пристальное внимание тематике, связанной с нашей страной, и, конечно, писатели, переводчики, литературные критики.

На церемонии открытия салона выступил посол РФ во Франции Алексей Мешков. Он дал высокую оценку встречи представителей двух великих литератур на набережной Бранли в сотне метров от Эйфелевой башни.

"Знакомство со страной всегда начинается с литературы. Если есть желание понять душу страны, надо обращаться к книгам. Салон русской литературы дает возможность французам осознать то, чем живут граждане нашей страны, что их волнует, заботит, радует",- заявил российский дипломат. Он также выразил уверенность в том, что салон русской книги, а он с каждым годом становится все более заметным событием культурной жизни французской столицы, послужит укреплению связей между двумя странами.

Со свой стороны председатель салона Ирина Казанцева отметила всестороннюю помощь, которая была оказана в организации мероприятия главой Федерального агентства РФ по печати и массовым коммуникациям Михаилом Сеславинским, а также поблагодарила со содействие председателя столичного регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс и посла Франции в России Сильви Берманн.

Фото: Вера Медведева

Четвертое издание салона русской книги посвящено литературе народов Севера, который был и остается неиссякаемым источником вдохновения для многих российских и французских авторов. В частности, в рамках салона будет представлен специальный выпуск альманаха Союза российских писателей "Паровозъ", целико отданный поэзии русского Севера, а на стенде издательства "Syrtes" парижане могут познакомиться с 800-страничной монографией "Сибирская эпопея" писателя Эрик Хесли, где речь идет не только об истории Сибири, но и Чукотки, а также Дальнего Востока.

В литературной программе салона - проведение круглых столов, лекций, автограф-сессий. Авторы из России - среди них Лев Данилкин, Александр Архангельский, Алексей Грякалов, Игорь Волгин, Дмитрий Бирман - представят книжному миру Франции свои произведения, примут участие в дискуссиях. К ним присоединятся писатели, живущие во Франции, французские авторы плюс широкий круг местных специалистов, посвятивших свою деятельность русскому миру. Литературный праздник будет обогащен выставками, поэтическими чтениями, концертной программой и кинопоказами.

Помимо этого на нынешнем книжном салоне отметят двухвековой юбилей классика русской литературы Ивана Тургенева, жизнь которого, как известно, была тесно связана с Францией, и столетие Нобелевского лауреата по литературе Александра Солженицына.