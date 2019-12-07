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07.12.2019 20:17
Рубрика: В мире

В Париже открылся Салон русской книги

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В Российском духовно-культурном православном центре в Парижа проходит салон русской книги "Русская литература - 4-е издание". В его работе принимают участие издательства - как российские, так и французские, - которые уделяют пристальное внимание тематике, связанной с нашей страной, и, конечно, писатели, переводчики, литературные критики.
Фото: Вера Медведева Фото: Вера Медведева
Фото: Вера Медведева
Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
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На церемонии открытия салона выступил посол РФ во Франции Алексей Мешков. Он дал высокую оценку встречи представителей двух великих литератур на набережной Бранли в сотне метров от Эйфелевой башни.

"Знакомство со страной всегда начинается с литературы. Если есть желание понять душу страны, надо обращаться к книгам. Салон русской литературы дает возможность французам осознать то, чем живут граждане нашей страны, что их волнует, заботит, радует",- заявил российский дипломат. Он также выразил уверенность в том, что салон русской книги, а он с каждым годом становится все более заметным событием культурной жизни французской столицы, послужит укреплению связей между двумя странами.

Со свой стороны председатель салона Ирина Казанцева отметила всестороннюю помощь, которая была оказана в организации мероприятия главой Федерального агентства РФ по печати и массовым коммуникациям Михаилом Сеславинским, а также поблагодарила со содействие председателя столичного регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс и посла Франции в России Сильви Берманн.

Фото: Вера Медведева

Четвертое издание салона русской книги посвящено литературе народов Севера, который был и остается неиссякаемым источником вдохновения для многих российских и французских авторов. В частности, в рамках салона будет представлен специальный выпуск альманаха Союза российских писателей "Паровозъ", целико отданный поэзии русского Севера, а на стенде издательства "Syrtes" парижане могут познакомиться с 800-страничной монографией "Сибирская эпопея" писателя Эрик Хесли, где речь идет не только об истории Сибири, но и Чукотки, а также Дальнего Востока.

Фото: iStock
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В литературной программе салона - проведение круглых столов, лекций, автограф-сессий. Авторы из России - среди них Лев Данилкин, Александр Архангельский, Алексей Грякалов, Игорь Волгин, Дмитрий Бирман - представят книжному миру Франции свои произведения, примут участие в дискуссиях. К ним присоединятся писатели, живущие во Франции, французские авторы плюс широкий круг местных специалистов, посвятивших свою деятельность русскому миру. Литературный праздник будет обогащен выставками, поэтическими чтениями, концертной программой и кинопоказами.

Помимо этого на нынешнем книжном салоне отметят двухвековой юбилей классика русской литературы Ивана Тургенева, жизнь которого, как известно, была тесно связана с Францией, и столетие Нобелевского лауреата по литературе Александра Солженицына.

Фото: Вера Медведева
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