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07.12.2019 19:37
Рубрика: В мире

В России представили справочник по армиям и спецслужбам Востока и Африки

Текст: Константин Волков
Фото: Константин Волков / РГ Фото: Константин Волков / РГ
Фото: Константин Волков / РГ

Российский совет по международным делам презентовал 7 декабря на выставке интеллектуальной литературы Non/Fictio№ в Москве хрестоматию-справочник "Армии и безопасность на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Книга состоит из 26 глав, в каждой из которых подробно разбирается нынешнее состояние армий и спецслужб государств этих регионов, а также обозначены возможные варианты того, что может произойти с силовыми структурами в недалеком будущем.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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Как отмечают в предисловии составители хрестоматии, в кризисные моменты значение армии и спецслужб резко усиливается, после чего "одной из наиболее сложных задач становится возвращение деятельности силовых и военных структур в их исконное русло". Поэтому понимать перспективы этих институтов необходимо для того, чтобы прогнозировать развитие ситуации в том или ином регионе. Для России сегодня это особенно важно, учитывая все возрастающий интерес нашей страны к Ближнему Востоку и Северной Африки (БВ и СА).

В книге, в частности, описывается состояние армий в таких важнейших странах региона, как Египет, где военные вновь стали доминировать после "арабской весны", Израиля (хрестоматия рассматривает модернизацию армии и силовых структур этой страны), Ирака, Ирана, Саудовской Аравии и конечно же, Сирии - последней в книге посвящено две главы. Кроме того, отдельно рассмотрено военное присутствие России и США на Ближнем Востоке.

Фото: wikipedia.org
При реформе армии Петр I опередил время на три века вперед

На Non/Fictio№ книгу представили руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, член РСМД Василий Кузнецов, а также программный координатор РСМД Руслан Мамедов и политический аналитик Мария Аль Макахлех. Презентация собрала небольшую толпу у стенда РСМД. Даже людям, далеким от международной политики, интересно, чем же закончатся конфликты в Сирии и Йемене или в каком ключе будет развиваться сотрудничество Москвы с Ближним Востоком и Северной Африкой. А поскольку РСМД по традиции раздает выпущенные им книги и аналитические тетради бесплатно, это вызвало дополнительный интерес. Один энтузиаст даже забрал со стола презентации стаканы с логотипом РСМД, сказав: "Ну вот, теперь все хорошо".

В мире Ближний Восток В мире Африка Культура Литература Ярмарка Non/fiction
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