Новости

Жириновский объяснил неважное качество поставляемых в РФ порошков и шоколада 13:42
12 штрафов и "спящий демон": что известно о виновнике ДТП на "Окружной" 13:38
На "серой" ветке метро в Москве полностью восстановлено движение 13:35
Правительство направило 3,5 млрд на обновление учреждений культуры 13:32
Дмитрий Медведев поздравил Государственный Эрмитаж с 255-летием 13:31
Кошки все чаще устраивают пожары в домах 13:27
Кузнецова: Из Сирии в Москву вернулись еще четверо российских детей 13:14
Поможет ли ЕГЭ оценить креативность ребенка 13:10
В Москве появится памятник бездомной кошке 13:10
Умер актер Рон Либман, "отец Рэйчел" из "Друзей" 12:58
Парусники "Крузенштерн" и "Седов" отправились в кругосветное плавание 12:56
В Словакии объявлено ЧП для ликвидации последствий взрыва бытового газа 12:50
В Севастополе Чубарову посоветовали жить в реальном мире 12:38
Россия оказалась в тройке стран с самыми дешевыми автомобилями 12:30
В московском метро произошел сбой на "серой" ветке 12:29
Названы регионы, откуда чаще всего приезжают в Москву 12:16
В Невинномысске из-за антипрививочников шестеро заболели корью 11:48
Виновник аварии с погибшими у станции МЦК был пьян 11:26
"Убийца" Creta от Kia впервые попал на фото в России 11:23
В Совфеде отреагировали на подготовку "марша на Крым" 11:16
Врач рассказал, какие привычки портят волосы 10:42
В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса 10:33
Электропикап Ford технически превзойдет Cybertruck от Tesla 10:30
Овечкин рассказал, когда завершит карьеру 10:02
Во Вьетнаме моряки ТОФ спасли экипаж "аварийной" подлодки 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
07.12.2019 12:50
Рубрика: В мире

В Словакии объявлено ЧП для ликвидации последствий взрыва бытового газа

Текст: Александр Саможнев

В городе Прешов на востоке Словакии объявлено чрезвычайное положение для ликвидации последствий взрыва бытового газа в многоквартирном доме, который произошел в пятницу. Последовавший затем пожар полностью уничтожил четыре верхних этажа и крышу. Пока подтверждена гибель пятерых жильцов, сорок граждан получили ранения, однако опасности для их жизни нет, сообщает издание SME.

В Словакии пять человек стали жертвами взрыва газа в жилом доме

В субботу в школе на улице Простейовской создан кризисный штаб для координации действий по устранению инцидента. К его работе привлечены сотрудники бюро труда и агентства социального страхования. Люди из разрушенного дома на улице Мукачевской,9 размещены во временном помещении, некоторые из них нашли приют у родственников. Власти озвучили в СМИ номер счета для оказания благотворительной помощи погорельцам.

Пресс-секретарь регионального управления пожарно-спасательного корпуса в Прешове Петр Ковалик информировал, что пожарные обнаружили в пятницу личные вещи граждан на месте происшествия. Теперь жильцы дома могут обратиться с заявлением в полицию для возврата вещей. По данным огнеборцев, по время взрыва и пожара в доме обрушилась лестница, начиная с седьмого этажа. Это обстоятельство значительно затруднило проведение спасательных работ. В ближайшие часы дом посетит госкомиссия для определения масштаба ущерба с участием соответствующих профильных специалистов.

Четыре человека погибли при взрыве в Мексике

Полиция проводит расследование инцидента. В качестве главной версии называется взрыв бытового газа в 12-этажном доме. Установлено, что накануне недалеко от строения проводились земляные работы с помощью экскаваторов. По свидетельствам очевидцев, при этом явно чувствовался запах газа. Следователи должны дать ответ, имело ли это отношение к крупнейшей за последние пятьдесят лет трагедии в городе с населением в 90 тысяч человек.

В мире Европа Словакия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК предъявил обвинения касательно убийства главы центра "Э" Ингушетии
В Совфеде отреагировали на подготовку "марша на Крым"
Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
Виновник аварии с погибшими у станции МЦК был пьян
Трамп обратился к Всемирному банку с призывом не выдавать кредиты КНР