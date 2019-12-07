В Словакии объявлено ЧП для ликвидации последствий взрыва бытового газа

В городе Прешов на востоке Словакии объявлено чрезвычайное положение для ликвидации последствий взрыва бытового газа в многоквартирном доме, который произошел в пятницу. Последовавший затем пожар полностью уничтожил четыре верхних этажа и крышу. Пока подтверждена гибель пятерых жильцов, сорок граждан получили ранения, однако опасности для их жизни нет, сообщает издание SME.

В субботу в школе на улице Простейовской создан кризисный штаб для координации действий по устранению инцидента. К его работе привлечены сотрудники бюро труда и агентства социального страхования. Люди из разрушенного дома на улице Мукачевской,9 размещены во временном помещении, некоторые из них нашли приют у родственников. Власти озвучили в СМИ номер счета для оказания благотворительной помощи погорельцам.

Пресс-секретарь регионального управления пожарно-спасательного корпуса в Прешове Петр Ковалик информировал, что пожарные обнаружили в пятницу личные вещи граждан на месте происшествия. Теперь жильцы дома могут обратиться с заявлением в полицию для возврата вещей. По данным огнеборцев, по время взрыва и пожара в доме обрушилась лестница, начиная с седьмого этажа. Это обстоятельство значительно затруднило проведение спасательных работ. В ближайшие часы дом посетит госкомиссия для определения масштаба ущерба с участием соответствующих профильных специалистов.

Полиция проводит расследование инцидента. В качестве главной версии называется взрыв бытового газа в 12-этажном доме. Установлено, что накануне недалеко от строения проводились земляные работы с помощью экскаваторов. По свидетельствам очевидцев, при этом явно чувствовался запах газа. Следователи должны дать ответ, имело ли это отношение к крупнейшей за последние пятьдесят лет трагедии в городе с населением в 90 тысяч человек.