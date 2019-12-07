В Словении пять человек стали жертвами взрыва газа в жилом доме

Не менее пяти человек погибли и еще около 40 получили ранения в результате взрыва газа в жилом 13-этажном доме в городе Прешов на востоке Словакии. Трагедия произошла в пятницу.

Пожар, начавшийся после взрыва, охватил шесть этажей здания. Спасатели обследовали многоэтажку и эвакуировали всех, кто в ней находился, включая домашних животных, пишет ТАСС, ссылаясь на Словацкое радио.

Специалисты не исключают обрушения дома. В Прешове введено чрезвычайное положение. При мэрии организован штаб по преодолению кризисных ситуаций.