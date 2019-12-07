В США эвакуировали районы рядом с базой ВВС из-за угрозы взрыва

В штате Флорида жители районов, прилегающих к базе военно-воздушных сил США "Патрик", были эвакуированы из-за угрозы взрыва.

Такую информацию в пятницу распространила пресс-служба авиабазы. По ее данным, такие меры были предприняты из-за сообщения о заложенной на территории военного объекта бомбы, пишет ТАСС.

Сотрудники служб безопасности, Пентагона и пожарные, занявшиеся расследованием обстоятельств инцидента, установили, что сообщение о бомбе оказалось ложным. Данному району ничего не угрожает.