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07.12.2019 04:32
Рубрика: В мире

В США первый запуск корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner в беспилотном режиме перенесен на сутки. Старт намечен на 20 декабря, сообщила компания United Launch Alliance, которая должна обеспечить вывод корабля на орбиту ракетой-носителем Atlas V.

Фото: REUTERS/Florida Today-USA TODAY NETWORK
Грузовой корабль Dragon успешно выведен на орбиту

Отмечается, что перенос даты старта связан с тем, что из-за неблагоприятных погодных условий компании пришлось на сутки отложить предстартовую проверку ракеты-носителя, пишет ТАСС.

Старт запланирован на 14:36 мск 20 декабря с космодрома на мысе Канаверал. Ракета-носитель должна поднять корабль на высоту 181 км. После этого Starliner отделится, а затем выйдет на орбиту и пристыкуется к Международной космической станции.

В мире США Общество Космос
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