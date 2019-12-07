В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.

По данным издания, саудовцы взяты под стражу и допрашиваются в связи с инцидентом. Губернатор Флориды Рон Десантис подтвердил, что стрельбу на объекте открыл подданный Саудовской Аравии. Он обучался на курсах летного мастерства под руководством американских инструкторов.

Ранее шериф полиции округа Эскамбиа в штате Флорида Дэвид Морган информировал, что в пятницу в результате стрельбы на территории авиабазы погибли три человека, восемь военнослужащих получили ранения. Неизвестный, открывший стрельбу из пистолета, был убит сотрудниками полиции.

Между тем сенатор от Флориды Рик Скотт призвал к пересмотру программы обучения для иностранцев. "Нам не следует обеспечивать военную подготовку лицам, стремящимся причинить вред американцам", - написал политик в Twitter. По некоторым данным, в программе обучения палубной авиации ВМС США участвуют около 1,5 тысячи иностранных граждан, саудовцы занимаются здесь с 1970 года.