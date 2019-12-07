Новости

Ученые нашли ранее неизвестную причину рака 09:00
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы 08:57
В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски 08:49
НХЛ не накажет Задорова за силовой прием против Котканиеми 08:36
Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером 08:30
Растрогавшая до слез главу Забайкалья многодетная мать получила жилье 08:16
Малкин принес победу "Питтсбургу" над "Аризоной" 08:07
Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты 07:40
Эво Моралес отправился на медобследование на Кубу 07:18
Трамп заявил об отсутствии у него личного мобильного телефона 06:48
В Приморье за взятки задержали инспекторов ГИБДД 06:45
Президент Турции получил приглашение на парад Победы в Москве 06:44
В Приморье нашли убитого тигренка 06:21
Видео: В США рождественскую елку запитали от электрического угря 06:14
Трамп обратился к Всемирному банку с призывом не выдавать кредиты КНР 05:53
На юге Мексики обнаружено крупное месторождение нефти 05:53
Военные РФ раздали детям из Алеппо школьные принадлежности 05:23
Forbes перечислил самых высокооплачиваемых музыкантов года 05:20
Присяжные в США назвали необоснованным иск к Маску о клевете 04:40
В США первый запуск корабля Starliner перенесен на 20 декабря 04:32
Врачи предложили эффективный способ сбросить вес без диет и тренировок 04:00
Трамп отложил признание наркокартелей Мексики террористическими организациями 03:55
Четыре человека погибли при взрыве в Мексике 03:37
В Словении пять человек стали жертвами взрыва газа в жилом доме 03:27
Экс-тренер "Спартака" Каррера возглавит греческий АЕК 03:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
07.12.2019 08:57
Рубрика: В мире

В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

Текст: Александр Саможнев
Фото: USA TODAY NETWORK/ Reuters Фото: USA TODAY NETWORK/ Reuters
Фото: USA TODAY NETWORK/ Reuters

Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.

Фото: REUTERS
ФБР возглавило расследование стрельбы на авиабазе ВМС во Флориде

По данным издания, саудовцы взяты под стражу и допрашиваются в связи с инцидентом. Губернатор Флориды Рон Десантис подтвердил, что стрельбу на объекте открыл подданный Саудовской Аравии. Он обучался на курсах летного мастерства под руководством американских инструкторов.

Ранее шериф полиции округа Эскамбиа в штате Флорида Дэвид Морган информировал, что в пятницу в результате стрельбы на территории авиабазы погибли три человека, восемь военнослужащих получили ранения. Неизвестный, открывший стрельбу из пистолета, был убит сотрудниками полиции.

Между тем сенатор от Флориды Рик Скотт призвал к пересмотру программы обучения для иностранцев. "Нам не следует обеспечивать военную подготовку лицам, стремящимся причинить вред американцам", - написал политик в Twitter. По некоторым данным, в программе обучения палубной авиации ВМС США участвуют около 1,5 тысячи иностранных граждан, саудовцы занимаются здесь с 1970 года.

В мире США Массовые убийства в США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
Трамп обратился к Всемирному банку с призывом не выдавать кредиты КНР
Президент Турции получил приглашение на парад Победы в Москве
Присяжные в США назвали необоснованным иск к Маску о клевете
Путин назвал условие для транзита газа через Украину