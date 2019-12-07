Видео: В США рождественскую елку запитали от электрического угря

ICYMI, here's a video of yours truly attempting to use my discharges to power the lights on a Christmas tree. (SPOILER ALERT ::: Of course I pull it off. My phenomenal cosmic — well, bio-electric — power is basically limitless.) pic.twitter.com/g4r5JPHWoH — Miguel Wattson TNAQ (@EelectricMiguel) 2 декабря 2019 г.

Сотрудники аквариума Теннесси в американском городе Чаттануга в преддверии католического Рождества устроили уникальное шоу - они подключили праздничную елку к электрическому угрю по кличке Мигель Ваттсон.

Как сообщает Guardian, рыба способна генерировать ток напряжением до 860 вольт и силой в один ампер.

По словам аквариумиста Кимберли Херта﻿, с помощью датчиков и мигания гирлянд моно определить чем занимается рыба. Тусклое мигание - вызвано частыми низковольтными разрядами, когда угорь пытается найти еду﻿, а более сильные вспышки - генерируются, когда Мигель Ваттсон ест или возбужден.

Видео, на котором можно увидеть, как электрический угорь зажигает гирлянду на елке, опубликовано на официальном аккаунте рыбы в Twitter.

Сотрудники аквариума надеются, что шоу с рождественской елкой поменяет отношение людей к электрическому угрю как к опасному виду рыб.