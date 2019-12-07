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07.12.2019 06:14
Рубрика: В мире
Проект: Наука

Видео: В США рождественскую елку запитали от электрического угря

Текст: Николай Грищенко

Сотрудники аквариума Теннесси в американском городе Чаттануга в преддверии католического Рождества устроили уникальное шоу - они подключили праздничную елку к электрическому угрю по кличке Мигель Ваттсон.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Как сообщает Guardian, рыба способна генерировать ток напряжением до 860 вольт и силой в один ампер. 

По словам аквариумиста Кимберли Херта﻿, с помощью датчиков и мигания гирлянд моно определить чем занимается рыба. Тусклое мигание - вызвано частыми низковольтными разрядами, когда угорь пытается найти еду﻿, а более сильные вспышки - генерируются, когда Мигель Ваттсон ест или возбужден.

Видео, на котором можно увидеть, как электрический угорь зажигает гирлянду на елке, опубликовано на официальном аккаунте рыбы в Twitter.

Сотрудники аквариума надеются, что шоу с рождественской елкой поменяет отношение людей к электрическому угрю как к опасному виду рыб.

В мире США Общество Ежедневник Праздники Общество Природа РГ-Видео
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