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07.12.2019 05:23
Рубрика: В мире

Военные РФ раздали детям из Алеппо школьные принадлежности

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии оказали гуманитарную помощь детям, обучающимся в школе на северо-востоке Алеппо. Этот район несколько лет находился под контролем боевиков.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В провинции Алеппо медучреждения заработали в полную силу

В результате здесь были выведены из строя почти все социальные объекты, разрушены жилые дома. Власти сейчас пытаются восстановить инфраструктуру, а сотрудники ЦПВС помогают местным жителям самым необходимым, пишет РИА Новости.

Военные РФ раздали ученикам ранцы и школьные принадлежности. В акции приняли участие 200 школьников, у многих из которых нет родителей. В ЦПВС отмечают, что такая акция будет проходит регулярно.

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