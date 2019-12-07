Военные РФ раздали детям из Алеппо школьные принадлежности

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии оказали гуманитарную помощь детям, обучающимся в школе на северо-востоке Алеппо. Этот район несколько лет находился под контролем боевиков.

В результате здесь были выведены из строя почти все социальные объекты, разрушены жилые дома. Власти сейчас пытаются восстановить инфраструктуру, а сотрудники ЦПВС помогают местным жителям самым необходимым, пишет РИА Новости.

Военные РФ раздали ученикам ранцы и школьные принадлежности. В акции приняли участие 200 школьников, у многих из которых нет родителей. В ЦПВС отмечают, что такая акция будет проходит регулярно.