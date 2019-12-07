Зеленский отказался считать Украину "блюдом для больших боссов"

Украина не будет "блюдом для больших боссов" на встрече в "нормандском формате", которая пройдет в Париже 9 декабря, а проведет переговоры на равных с другими участниками, заявил президент Владимир Зеленский в эфире политического шоу Савика Шустера "Свобода слова".

"Вы знаете, когда за столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтобы мы были тем блюдом, которое подают на стол этим большим боссам", - цитирует Зеленского портал strana.ua.

Отвечая на вопрос, президент Украины уточнил, что продление действия закона об особом статусе Донбасса будет зависеть от результатов встречи. Если стороны смогут сделать "важные шаги навстречу друг другу", то тогда "будем действительно говорить об этом законе", полагает Зеленский.

Судя по всему, позиция президента Украины на предстоящих переговорах в Париже не выглядит цельной и ясной. Так, Зеленский настаивает на том, что "формула Штайнмайера" будет имплементирована в закон об особом статусе только после того, "как будут выведены все войска, произойдет разоружение незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях". При этом глава государства отказывается проводить прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР. "Напрямую президент не будет разговаривать", - отрезал Зеленский.

Кроме того, президент Украины намерен пойти по пути своего предшественника Петра Порошенко, настаивая на закрытии границы с неподконтрольными Киеву провозглашенными республиками. "Я точно буду говорить о границе. Признаюсь, у нас другой план по границе. Как она передается, и как и когда Украина контролирует границу с Россией", - пояснил Зеленский. Однако он ушел от ответа, что это фактически означает переписывание Минских соглашений.

Скорее всего, непоследовательная линия президента объясняется внутриполитическими моментами. Партия Петра Порошенко и партия "Батькивщина" призвали с новому майдану, если в Париже Зеленский "пересечет красные линии", то есть реально пойдет на выполнение Минских соглашений.

"Мы рассчитываем, что намерения украинского руководства станут более понятными в ходе предстоящего в ближайший понедельник саммита в "нормандском формате" в Париже, - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, Россия по-прежнему настаивает на полном и последовательном выполнении Минских договоренностей, которые были одобрены резолюцией 2202 Совбеза ООН.