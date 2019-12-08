20 лет назад, 8 декабря 1999 года, был подписан Договор о создании Союзного государства

Белорусско-российское братство возрождалось в нелегкие годы, когда после распада СССР новые государства, возникшие на постсоветском пространстве, изменили свои геополитические и стратегические приоритеты. Начало широкомасштабной интеграции Беларуси и России было положено 2 апреля 1996 года, когда в Георгиевском зале Кремля президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко поставили свои подписи под важным историческим документом - Договором об образовании Сообщества Беларуси и России, положившим начало уникальному интеграционному проекту - Союзное государство.

Ровно через год, 2 апреля 1997 года Беларусь и Россия подписали Договор о Союзе Беларуси и России. Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества между Беларусью и Россией в политической, экономической, социальной и других сферах деятельности, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств − участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов. С тех пор 2 апреля отмечается как День единения народов Беларуси и России.

23 мая 1997 года состоялось подписание Устава Союза Беларуси и России. В соответствии с Уставом Союза Беларуси и России в 1997 году были образованы Высший совет и Исполнительный комитет Союза Беларуси и России. Парламентское Собрание Сообщества было преобразовано в Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.

В 1997-1998 годах происходит формирование исполнительных органов Союза, общего бюджета, осуществляется разработка и реализация первых союзных программ. Образованы Пограничный и Таможенный комитеты, Комитет по вопросам безопасности. Следующим важным этапом в развитии союзных отношений Республики Беларусь и Российской Федерации стало подписание 25 декабря 1998 года. Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России, Договора о равных правах граждан, Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования и Протокола к нему. В этих документах президенты двух стран твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств - участников Союза. Одновременно были определены основные направления интеграционной работы в экономической и социальной сферах.

8 декабря 1999 года произошло событие, которое стало знаковым для России и Беларуси. Два государства подписали Договор о создании Союзного государства. Документ вступил в силу 26 января 2000 года, он обеспечивает равные права и гарантии гражданам и предпринимателям двух независимых государств.

За прошедшее время в деле союзного строительства достигнуто немало успехов, сформирована солидная договорно-правовая база. Созданы все условия для обеспечения равенства прав граждан, проведения совместной оборонной политики, согласованного внешнеполитического взаимодействия, реализации масштабных экономических и научно-технических процессов. У нас нет визового режима и миграционных карт, каждый может въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом, передвигаться и выбирать место жительства на территории любого из государств, не нужно оформлять разрешение на работу или патент. К настоящему времени практически решены вопросы, связанные с обеспечением равных прав граждан Беларуси и России на участие в хозяйственной деятельности, на получение образования, на обмен жилыми помещениями, на трудоустройство.

Пример Союзного государства во многом стал ориентиром и для интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Многие российско-белорусские наработки были использованы при формировании Таможенного союза, Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана, а затем и Евразийского экономического союза.