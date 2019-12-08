Александр Большунов выиграл скиатлон в Лиллехаммере

Второй этап Кубка мира ФИС по лыжному спорту проходил в норвежском Лиллехаммере.

Александр Большунов принес России первую победу на этапах Кубка мира в новом сезоне. Фото: AP

В мужском скиатлоне показал себя во всей красе наш Александр Большунов, который уверенно расправился с двумя норвежцами - Крисом Холлундом и Эмилем Иверсеном. Это первый медальный успех 22-летнего россиянина в новом сезоне.

Отметим, что норвежец Иверсен после финиша восхитился рывком российского лыжника:

- Это было отлично, он был неудержим и заслуживает аплодисментов. Он показывает себя с новой стороны сейчас, хотя я не верил в это. Подобная резвость и упорство впечатляют.

Что касается самого Большунова, то в беседе с журналистами информационных агентств, спортсмен признался, что на победу в Норвегии его вдохновил двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг:

- Я приехал к такому гостю, как Нортуг, несколько дней назад и подумал, что может быть довольно здорово выиграть здесь. И что - получилось! Я очень рад и надеюсь, что по ходу сезона смогу еще не раз взобраться на пьедестал.

Не осталась в стороне от комментариев и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

По словам Вяльбе, Александр сработал тактически:

- Саня просто умничка, прошел просто замечательно, умно, грамотно. Все сделал как надо.

Любопытно, что не так давно Большунов мучался травмой спины. И по словам тренеров, еще пару дней назад проблемы с мышцами не удавалось решить. Тем не менее Большунов смог справиться с болью и показал настоящую силу воли и жажду к победе.

Что касается женщин, то в скиатлоне ожидаемо первой к финишу пришла норвежка Тереза Йохауг.

Второй была американка Джессика Диггинс, а тройку лучших замкнула землячка Йохауг - Хейди Венг.

Тем временем ряд известных западных лыжников поддержали Россию, накануне вынесения решения Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Как пишет финское издание Ilta-Sanomat, представителям по крайней мере одного вида спорта надо молиться, чтобы санкции по отношению к России не были слишком жестокими.

В частности, журналисты приводят слова одного из сильнейших лыжников мира Ииво Нисканена:

- Я знаю, что в России лыжные гонки стали популярнее биатлона и вошли в телепрограмму главного телеканала. Это говорит о многом, и это нужно учитывать при рассмотрении вопроса.

С мнением Нисканена согласился и норвежец Шур Рете, завоевавший "золото" в скиатлоне на чемпионате мира в 2019 году.