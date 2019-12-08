Александр Большунов выиграл скиатлон в Лиллехаммере

В мужском скиатлоне показал себя во всей красе наш Александр Большунов, который уверенно расправился с двумя норвежцами - Крисом Холлундом и Эмилем Иверсеном. Это первый медальный успех 22-летнего россиянина в новом сезоне.
Отметим, что норвежец Иверсен после финиша восхитился рывком российского лыжника:
- Это было отлично, он был неудержим и заслуживает аплодисментов. Он показывает себя с новой стороны сейчас, хотя я не верил в это. Подобная резвость и упорство впечатляют.
Что касается самого Большунова, то в беседе с журналистами информационных агентств, спортсмен признался, что на победу в Норвегии его вдохновил двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг:
- Я приехал к такому гостю, как Нортуг, несколько дней назад и подумал, что может быть довольно здорово выиграть здесь. И что - получилось! Я очень рад и надеюсь, что по ходу сезона смогу еще не раз взобраться на пьедестал.
Не осталась в стороне от комментариев и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
По словам Вяльбе, Александр сработал тактически:
- Саня просто умничка, прошел просто замечательно, умно, грамотно. Все сделал как надо.
Любопытно, что не так давно Большунов мучался травмой спины. И по словам тренеров, еще пару дней назад проблемы с мышцами не удавалось решить. Тем не менее Большунов смог справиться с болью и показал настоящую силу воли и жажду к победе.
Что касается женщин, то в скиатлоне ожидаемо первой к финишу пришла норвежка Тереза Йохауг.
Второй была американка Джессика Диггинс, а тройку лучших замкнула землячка Йохауг - Хейди Венг.
Тем временем ряд известных западных лыжников поддержали Россию, накануне вынесения решения Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Как пишет финское издание Ilta-Sanomat, представителям по крайней мере одного вида спорта надо молиться, чтобы санкции по отношению к России не были слишком жестокими.
В частности, журналисты приводят слова одного из сильнейших лыжников мира Ииво Нисканена:
- Я знаю, что в России лыжные гонки стали популярнее биатлона и вошли в телепрограмму главного телеканала. Это говорит о многом, и это нужно учитывать при рассмотрении вопроса.
С мнением Нисканена согласился и норвежец Шур Рете, завоевавший "золото" в скиатлоне на чемпионате мира в 2019 году.