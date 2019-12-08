Александра Трусова первой из женщин исполнила четверной флип

Российская фигуристка, 15-летняя Александра Трусова заявила в произвольной программе в финале Гран-при пять (!) четверных прыжков и чисто сделала три из них.

Трусова впервые среди женщин исполнила четверной флип. Саша также сделала четверной лутц и каскад "четверной тулуп - ойлер - тройной сальхов". Вместо четверного сальхова получился двойной, а с сольного четверного тулупа фигуристка упала на приземлении.

За произвольную программу Трусова набрала 161,73 балла, а в сумме за два проката получила 233,18 балла.

Еще одна ученица Этери Тутберидзе 15-летняя Анна Щербакова также пошла на усложнение своей программы. Помимо двух четверных лутцев, один из которых был в каскаде, Щербакова впервые на официальном старте пошла на четверной флип, с которого упала. Также был сделан сложнейший каскад "тройной лутц - тройной ритбергер".

За свой прокат Щербакова получила от судей 162,65 балла и 240,92 балла в сумме.