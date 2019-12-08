"Капкан" - так называется последний спектакль Марка Захарова, вышедший в театре, уже носящем его имя - "Московский театр Ленком Марка Захарова".

Марк Анатольевич был не только моим учителем (именно на Малой сцене Ленкома вышла моя первая пьеса "Кладбищенский ангел") и старшим товарищем, но огромной частью моей жизни. Однажды я сказал ему: "Марк Анатольевич, я видел все ваши спектакли", он посмотрел на меня своим печально-ироничным взглядом и ответил, ни на секунду не задумываясь: "Сталин таких людей расстреливал".

Впервые за бог знает сколько лет я шел в Ленком, зная, что там не будет Захарова... Было страшно. Я знал, что увижу на сцене людей, которых люблю много лет. Было страшно - повторю - что и как они сделают без своего учителя, без своего лидера. Мне было известно, что Марк Анатольевич собрал большую часть спектакля, но знаю, сколь многое всегда рождается на последних репетициях, и как вообще тяжело выпускать спектакль без режиссера, тем более без такого.

Я встретил Захарова на сцене. Не в финале, когда возник его портрет, а на протяжении двух с половиной часов спектакля - его фантазию, его энергию, его непостижимую смелость, когда он делал вещи, до которых театр потом доходил многие годы.

Марк Захаров придумал свой жанр - фантастический реализм. Именно в нем поставлен "Капкан"

Директор театра Марк Варшавер поступил единственно мудро, поручив довести спектакль до премьеры дочери Захарова - Александре Марковне. Это могла сделать только она - самый близкий мастеру человек, которому он рассказывал о спектакле вещи, неведомые никому. Только Саша могла открыть его портфель и разобрать его последние записи - а его последние записи, как и положено великому режиссеру, были посвящены спектаклю.

Лучшей памяти об отце, большего знака уважения к мастеру, чем этот спектакль, быть не может.

Марк Анатольевич был не только великий режиссер, но и великий педагог и великий строитель. Он создал такую труппу, у которой хватило доброты и мудрости пойти за его дочерью и выпустить этот потрясающий спектакль - завещание.

Спектакль создан по мотивам сочинений Владимира Сорокина. Как мне кажется, сочинение знаменитого писателя стали не столько основой драматургии "Капкана", но дали импульс драматургической фантазии Захарова.

Для меня "Капкан" - это, в первую очередь, история о том, что настоящее, прошлое и будущее - это весьма условные понятия, мы все существуем в некоем огромном времени: прошлое живет в нас и часто руководит нашим настоящим, когда мы строим будущее. Сцена, в которой Сталин (грандиозно сыгранный Дмитрием Певцовым) смотрит практически на гей-парад, на мой взгляд, войдет в сценическую классику русского театра. И тут, конечно, нельзя не отдать должное мастерству хореографа Сергея Грицая, который уже не первый раз виртуозно работает в спектаклях Захарова.

Я знаю, что Захаров сам скрупулезно выбирал художников, устроил такой своеобразный кастинг. Победил Мариус Яцовскис. Победил во всех смыслах. Его сценография, как и костюмы Анастасии Образцовой, с одной стороны, четко указывает эпоху, а с другой - абсолютно вневременная и фантастически придуманная. Когда во втором акте начинает идти дождь, мне, сидящему в восьмом ряду, все время начинало казаться, что капли долетят до меня - вот такой это дождь.

Марк Захаров придумал свой жанр - фантастический реализм. Именно в нем поставлен "Капкан". Еще проще этот жанр можно обозначить словом "жизнь" или "наша жизнь": разве она не есть фантастический реализм?

Сталин, вылезающий из бюста Ленина, здесь не руководитель государства, а безжалостный философ, создавший свою античеловечную философию, которая, как выясняется, переживает века. Как она работает, блестяще, невероятно, непостижимо показывает Александр Збруев. Милый, обаятельный - Збруев с его знаменитой улыбкой! - легко и непринужденно расстреливающий ни за что обычную девчонку, роль которой очень ярко играет Алла Юганова.

Они очень хорошо играют, захаровские актеры. У Антона Шагина тут эпизод, но - какой! Бенефисный. Увидишь - не забудешь. Виктор Раков и Александра Захарова истово и трагично проживают любовь, которая пытается победить бред злой, бесчеловечной жизни. Они переживут несколько невероятно счастливых мгновений, и этим победят. А смерти в этой фантасмагории и нет, как, впрочем, не существует и жизни - есть какое-то невероятное, вневременное существование, жуткое и захватывающее одновременно.

Роль Владимира Юматова я бы назвал "проводник": тот, кто закручивает эту историю, вовлекает нас в прошлое... Не скрою, мне, наверное, этого очень хотелось, но в интонациях героя мне слышалось все время что-то неуловимо захаровское. Сыграть абсолютно реального, живого, теплого и при этом как-то по-воландовски нереального человека может только очень большой артист.

Это спектакль-завещание, в котором Марк Захаров сказал то главное, что ему необходимо было сказать о нас и о нашем времени

В спектакле много персонажей, и, поверьте, все играют точно и интересно. Как всегда у Захарова.

"Капкан" - очень мощный спектакль. Спектакль-завещание, в котором, кажется, Марк Захаров сказал то главное, что ему необходимо было сказать о нас и о нашем времени. Подчеркну: не о Сталине и 30-х, а о нашем времени и о нас.

Марк Варшавер, Александра Захарова и весь коллектив "Ленкома Марка Захарова" очень рисковали, выпуская эту работу. Работа памяти мастера не могла получится не то что плохой, она не могла получится обыкновенной.

И она получилась необыкновенной. Спасибо за необыкновенное театральное чудо.