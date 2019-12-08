Марк Анатольевич был не только моим учителем (именно на Малой сцене Ленкома вышла моя первая пьеса "Кладбищенский ангел") и старшим товарищем, но огромной частью моей жизни. Однажды я сказал ему: "Марк Анатольевич, я видел все ваши спектакли", он посмотрел на меня своим печально-ироничным взглядом и ответил, ни на секунду не задумываясь: "Сталин таких людей расстреливал".
Впервые за бог знает сколько лет я шел в Ленком, зная, что там не будет Захарова... Было страшно. Я знал, что увижу на сцене людей, которых люблю много лет. Было страшно - повторю - что и как они сделают без своего учителя, без своего лидера. Мне было известно, что Марк Анатольевич собрал большую часть спектакля, но знаю, сколь многое всегда рождается на последних репетициях, и как вообще тяжело выпускать спектакль без режиссера, тем более без такого.
Я встретил Захарова на сцене. Не в финале, когда возник его портрет, а на протяжении двух с половиной часов спектакля - его фантазию, его энергию, его непостижимую смелость, когда он делал вещи, до которых театр потом доходил многие годы.
Директор театра Марк Варшавер поступил единственно мудро, поручив довести спектакль до премьеры дочери Захарова - Александре Марковне. Это могла сделать только она - самый близкий мастеру человек, которому он рассказывал о спектакле вещи, неведомые никому. Только Саша могла открыть его портфель и разобрать его последние записи - а его последние записи, как и положено великому режиссеру, были посвящены спектаклю.
Лучшей памяти об отце, большего знака уважения к мастеру, чем этот спектакль, быть не может.
Марк Анатольевич был не только великий режиссер, но и великий педагог и великий строитель. Он создал такую труппу, у которой хватило доброты и мудрости пойти за его дочерью и выпустить этот потрясающий спектакль - завещание.
Спектакль создан по мотивам сочинений Владимира Сорокина. Как мне кажется, сочинение знаменитого писателя стали не столько основой драматургии "Капкана", но дали импульс драматургической фантазии Захарова.
Для меня "Капкан" - это, в первую очередь, история о том, что настоящее, прошлое и будущее - это весьма условные понятия, мы все существуем в некоем огромном времени: прошлое живет в нас и часто руководит нашим настоящим, когда мы строим будущее. Сцена, в которой Сталин (грандиозно сыгранный Дмитрием Певцовым) смотрит практически на гей-парад, на мой взгляд, войдет в сценическую классику русского театра. И тут, конечно, нельзя не отдать должное мастерству хореографа Сергея Грицая, который уже не первый раз виртуозно работает в спектаклях Захарова.
Я знаю, что Захаров сам скрупулезно выбирал художников, устроил такой своеобразный кастинг. Победил Мариус Яцовскис. Победил во всех смыслах. Его сценография, как и костюмы Анастасии Образцовой, с одной стороны, четко указывает эпоху, а с другой - абсолютно вневременная и фантастически придуманная. Когда во втором акте начинает идти дождь, мне, сидящему в восьмом ряду, все время начинало казаться, что капли долетят до меня - вот такой это дождь.
Марк Захаров придумал свой жанр - фантастический реализм. Именно в нем поставлен "Капкан". Еще проще этот жанр можно обозначить словом "жизнь" или "наша жизнь": разве она не есть фантастический реализм?
Сталин, вылезающий из бюста Ленина, здесь не руководитель государства, а безжалостный философ, создавший свою античеловечную философию, которая, как выясняется, переживает века. Как она работает, блестяще, невероятно, непостижимо показывает Александр Збруев. Милый, обаятельный - Збруев с его знаменитой улыбкой! - легко и непринужденно расстреливающий ни за что обычную девчонку, роль которой очень ярко играет Алла Юганова.
Они очень хорошо играют, захаровские актеры. У Антона Шагина тут эпизод, но - какой! Бенефисный. Увидишь - не забудешь. Виктор Раков и Александра Захарова истово и трагично проживают любовь, которая пытается победить бред злой, бесчеловечной жизни. Они переживут несколько невероятно счастливых мгновений, и этим победят. А смерти в этой фантасмагории и нет, как, впрочем, не существует и жизни - есть какое-то невероятное, вневременное существование, жуткое и захватывающее одновременно.
Роль Владимира Юматова я бы назвал "проводник": тот, кто закручивает эту историю, вовлекает нас в прошлое... Не скрою, мне, наверное, этого очень хотелось, но в интонациях героя мне слышалось все время что-то неуловимо захаровское. Сыграть абсолютно реального, живого, теплого и при этом как-то по-воландовски нереального человека может только очень большой артист.
В спектакле много персонажей, и, поверьте, все играют точно и интересно. Как всегда у Захарова.
"Капкан" - очень мощный спектакль. Спектакль-завещание, в котором, кажется, Марк Захаров сказал то главное, что ему необходимо было сказать о нас и о нашем времени. Подчеркну: не о Сталине и 30-х, а о нашем времени и о нас.
Марк Варшавер, Александра Захарова и весь коллектив "Ленкома Марка Захарова" очень рисковали, выпуская эту работу. Работа памяти мастера не могла получится не то что плохой, она не могла получится обыкновенной.
И она получилась необыкновенной. Спасибо за необыкновенное театральное чудо.