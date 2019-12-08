Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Израильская армия атаковала позиции радикального движения ХАМАС на территории сектора Газа.

"Наши истребители и боевые вертолеты нанесли серию ударов по нескольким объектам террористов, среди которых военный лагерь со всей его инфраструктурой", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Ранее система ПВО "Железный купол" перехватила три ракеты, выпущенные боевиками по территории еврейского государства. В нескольких приграничных поселках и городе Сдероте сработали сирены тревоги, информирует РИА Новости.