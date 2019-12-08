Банки открыли сезон охоты за премиями и бонусами клиентов

Большинство крупных банков либо уже ввели новогодние промовклады, либо собираются сделать это в самое ближайшее время, следует из ответов их представителей на вопросы "Российской газеты". Но и эти предновогодние ставки довольно низкие по сравнению с сезонными предложениями годовой давности. При этом банки все чаще вводят предновогодние акции еще и по инвестиционным продуктам - вероятно, эта практика будет расширяться.

В этом году новогодние подарки банков уже не так заманчивы, как годом ранее. Фото: PhotoXpress

Самым заметным предновогодним предложением стала акция Сбербанка как крупнейшего игрока на рынке. Он запустил два вклада. Первый предназначен для любых клиентов, ставка по нему при открытии на 4-9 месяцев составит 4,85%, при сроке от 9 месяцев - 5,25%. Второй предназначен только новым вкладчикам, которые не открывали в банке срочные вклады с 20 октября 2018 года по 20 ноября 2019 года. Ставка по нему будет выше: 5-5,85% в зависимости от срока вклада (от полугода до полутора лет). Первое предложение действует до 15 января, второе - до 31 января 2020 года. Оба вклада непополняемые, минимальная сумма для открытия - 50 тысяч рублей.

Второй по величине банк - ВТБ - предлагает открыть до конца года вклад со ставкой до 7,5% с учетом капитализации процентов.

Альфа-банк до 31 декабря предлагает сезонный предновогодний депозит со ставкой до 6,4% со сроком либо полгода, либо год. Минимальная сумма также составляет 50 тысяч рублей, не предусмотрены ни снятие, ни пополнение, ни автопродление вклада, следует из комментариев представителя банка.

Банк "Санкт-Петербург" запустил сезонный вклад с повышенной ставкой до 6,5%, добавив также до 23 декабря улучшенные условия для клиентов-пенсионеров, говорит директор по маркетингу банка Павел Колчин.

Совкомбанк будет предлагать сезонный депозит до февраля 2020 года (с максимальной ставкой 6,3%), при этом его можно будет пополнять на сумму от 1000 рублей, но не превышающую первоначальный взнос, уточняет его представитель.

Банк "Русский стандарт" планирует в декабре запустить акцию по начислению дополнительного процента по вкладу в зависимости от размера оборота по карте, сообщила пресс-служба банка.

Новшеством этого сезона стали промоакции для банковских клиентов, рискнувших открыть индивидуальные инвестиционные счета

Об отсутствии планов вводить новогодние спецпредложения "РГ" заявили представители Юникредит Банка, банка "Открытие" и Абсолют Банка.

Сезонные акции затронули и инвестиционные предложения. Так, Московский кредитный банк сделал предновогодней акцией комбинированный продукт (вклад плюс индивидуальный инвестиционный счет, ИИС) со ставкой 7,7%. Минимальная сумма - также 50 тысяч рублей, без пополнения и снятия. Группа "Открытие", не вводя предновогодние вклады, тоже сосредоточилась на инвестиционном блоке - появились сезонные спецусловия для новых клиентов "Открытие Брокер" и бонусы для обладателей ИИС.

Такие предложения будут встречаться все чаще, учитывая устойчивую тенденцию по снижению доходности по вкладам, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Средние максимальные ставки по вкладам устойчиво снижались последние семь месяцев, в результате этот показатель в топ-10 банках по объему депозитов упал во второй декаде ноября до исторического минимума. Он составил 6,03% годовых. В третьей декаде ноября показатель поднялся до 6,13% - вероятно, благодаря спецпредложениям. При этом год назад предпраздничные предложения банков по вкладам имели доходность около 8%.

Доходность депозитов падает на фоне снижения ключевой ставки - Банк России в 2019 году опустил ее с 7,75% до 6,5% на фоне снижения темпов инфляции. Последнее в этом году заседание по ставке пройдет 13 декабря, глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила о том, что на нем будет рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки.

Тем не менее пренебрегать традиционными предновогодними промовкладами банки не будут ни сейчас, ни в последующие годы - хотя бы ради "пылесосинга" премий и бонусов, которые получают клиенты в конце года. Промовклады повышают лояльность действующих клиентов и привлекают новых, причем последние после окончания срока акционного депозита могут начать пользоваться и другими продуктами банка, говорит Колчин из банка "Санкт-Петербург".

Декабрь, как правило, и очень активный месяц с точки зрения спроса на потребительские кредиты, поэтому банки вполне могут запасаться через промовклады фондированием, обеспечивая себе более стабильную позицию по ликвидности, допускает Лопатин.

Ограничения же по условиям промовкладов, которые есть почти в 100% случаев, нужны, чтобы более эффективно контролировать затраты на привлечение клиентов, говорит младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. Например, долгосрочный пополняемый вклад с высокой ставкой становится банку невыгоден, если ставки на рынке упали, а вкладчики продолжают его пополнять, что не позволяет банку снизить стоимость фондирования. Запретить же пополнение таких вкладов банку без репутационных потерь будет трудно, добавляет Путиловский.

Прогнозы

Валюта

Драйверов для заметного роста колебаний рубля пока нет, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Волатильность в рубле в целом сейчас опустилась до многолетних минимумов, добавляет он. По мнению Поддубского, отчасти такая ситуация говорит о том, что при появлении новых факторов риска движение в рубле может быть явно выраженным.

Кроме того, в среду в комитете сената США по иностранным делам состоится голосование по очередному санкционному законопроекту, это может быть риском для рубля. Однако пока речь идет только о голосовании в профильном комитете, а не голосовании сената в целом, соответственно, процесс работы над законопроектом может быть достаточно длительным.

Курс рубля пока что вернулся в диапазон 63,5-64 рубля за доллар, серьезных причин, чтобы ситуация серьезно изменилась, нет, констатирует Поддубский.

Биржа

Первая декабрьская торговая неделя завершилась тем, что индекс МосБиржи просел лишь на 0,23%, но выглядел хуже, нежели S&P 500 или EuroSTOXX 600, констатирует начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин. В конце ноября область 2910 пунктов выглядела прочной поддержкой, которая была пробита во вторник и с тех пор выступала сильным сопротивлением. Рост в пятницу и закрытие недели выше 2910 пунктов возвращает на рынок предновогодний оптимизм, считает аналитик.

Нефть

Решение о продлении сделки странами ОПЕК+ на 2020 год с использованием периодов углубленного сокращения добычи (1,7 миллиона баррелей в сутки) может стать фактором в пользу ускорения роста нефтяных цен в ближайшее время, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его мнению, при таком сценарии нефть, при отсутствии прочих негативных шоков для рынка, закончит год в диапазоне 64-68 долларов за баррель.