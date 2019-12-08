В понедельник завершает работу 21-я ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. Впервые она проходила не в Центральном доме художника на Крымском Валу, а в Гостином Дворе на улице Ильинка.

О том, что самая живая книжная ярмарка России поменяет место своего существования, было известно уже в прошлом году. Точки зрения на это были разные. Многим казалось (не скрою, мне - тоже), что, покинув "намоленное" пространство ЦДХ и переместившись не только в туристический, но и административно-политический центр столицы, non/fiction может утратить свое очарование как бы ярмарки принципиально не "мейнстримной", лишенной привкуса официоза, какой она и задумывалась в самом конце ХХ века. Напомню слова нынешнего председателя Оргкомитета ярмарки Василия Бычкова, что "ярмарка задумывалась как территория независимого искусства, альтернативной интеллектуальной мысли".

Впервые non/fiction прошла в 1999 году, и в ней участвовало всего 40 издательств. Но в 2004 году "Известия" писали, что "из камерного, если не сказать маргинального, мероприятия, у которого, казалось, весьма расплывчатые перспективы, ярмарка превратилась в наиболее престижный отечественный книжный форум".

И не только отечественный. Так, в 2010 году в ярмарке участвовало более 280 издательств из 16 стран мира. И тогда же был установлен рекорд посещаемости: в воскресенье на не слишком просторной, хотя и трехуровневой, площадке ЦДХ одновременно сошлось более восьми с половиной тысяч посетителей, а всего ярмарку тогда посетило более 32 000 человек.

С определенного времени невероятная популярность non/fiction стала уже не только радовать глаз, но и создавать серьезные проблемы. И не только с такими немаловажными для массового наплыва посетителей пространствами, как гардероб и туалет, но и просто для передвижения людей по ярмарке. Проще говоря, это была толкотня, когда пробиться к стенду какого-то популярного издательства стало проблематично, а малые издательства терялись в лабиринтах главного зала.

Для выставки Гостиный Двор - светлое, красивое и идеально расположенное место

Я пишу о ярмарке в "Игре слов" уже не один год и напомню свои слова 2017 года: "Подходя к ЦДХ, я радуюсь, когда вижу очередь за билетами на ярмарку. И каждый год, входя в ЦДХ по журналистскому удостоверению вне очереди, я испытываю укол совести, когда вижу еще большую очередь в гардероб. У писателей и журналистов есть возможность оставить свои теплые вещи рядом со стендом знакомого издателя. А что делать обычным людям? ЦДХ явно не справляется с той человеческой массой, которая каждый год посещает non/fiction". Но вот же человеческий консерватизм! В той же колонке я писал, что "искать для ярмарки другое пространство было бы ошибкой. Место намоленное... А очереди? Очереди за книгами - это даже хорошо. Плохо, когда они за хлебом".

В этом году готов взять свои слова обратно. Очереди и теснота - это всегда плохо. За хлебом или за книгами - не важно.

О Гостином Дворе, существующем с XV века и реконструированном в конце 90-х годов, как об архитектурном памятнике говорят разное. Реконструкция была затянувшейся и связанной с массой проблем. И сегодня кто-то называет обновленный Гостиный Двор "муляжом". Не знаю, мне нравится. И уж точно в качестве выставочной площадки - это светлое, красивое и идеально расположенное место. Фактически non/fiction теперь проходит рядом с главной площадью страны, где в июне не первый год проводится еще и летний книжный фестиваль "Красная площадь". Думаю, ни одна страна мира не может гордиться тем, что в самом сердце столицы раз в полгода проводятся такие масштабные книжные форумы.

Одноуровневый зал Гостиного Двора позволил расположить стенды всех издательств, в том числе малых и региональных, демократично, без "авансцен" и "закоулков". Стало легко ориентироваться между стендами. Для того чтобы успеть на самые интересные выступления в разных "зонах семинаров", не нужно бегать с этажа на этаж.

Словом, не стоит бояться перемен.

В этом году на ярмарке присутствовало более 330 издательств из 29 стран мира (более 100 иностранных гостей). Среди стран-участниц - Австрия, Беларусь, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Мексика, Норвегия, Польша, США, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, Япония и другие страны. Говорить о статистике посещения пока рано, ярмарка завершит работу только сегодня, в понедельник.

Количество книжных новинок разных издательств - а они давно уже готовятся в том числе специально к non/fiction - было огромным. Да, безусловным "флагманом" в издании современной серьезной прозы, как художественной, так и документальной, по-прежнему остается "Редакция Елены Шубиной". В пресс-релизе я насчитал 16 новых изданий, среди них такие известные авторы, как Людмила Улицкая, Евгений Водолазкин, Александр Иличевский, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Наталья Громова, Михаил Елизаров, Сергей Беляков, Яна Вагнер и другие. И лично меня радует соседство в этом списке таких политических оппонентов, как Быков и Прилепин. Все-таки убежден, что культура должна быть выше политики.

В этом году на non/fiction присутствовало более 330 издательств из 29 стран мира

Среди новинок издательства "НЛО" отмечу биографию Льва Толстого Андрея Зорина. Короткая, емкая, она являет собой образец биографии нового типа. С наслаждением сейчас читаю.

На стенде издательства "Время" неожиданно подарили "детскую" книгу. Это сборник стихов о детстве и отрочестве Давида Самойлова, составленный Андреем Немзером. Кто не помнит эти волшебные строки: "Я - маленький, горло в ангине. / За окнами падает снег. / И папа поет мне: "Как ныне / Сбирается вещий Олег..."? Стихотворение называется "Из детства", и так же назван и весь сборник.

Много можно говорить о новинках ярмарки. Но самое главное - она продолжает свое существование и переехала в правильное место.