Бастрыкин: Родственники Захарченко пытались повлиять на решение о конфискации

Александр Иванович, полгода назад вынесен приговор Дмитрию Захарченко. Но его родственники не оставляют попыток оспорить решения о конфискации у них денег. Насколько, по вашему мнению, такие требования обоснованы?

Александр Бастрыкин: Более того, эти лица даже делали попытки оспорить конституционность ряда положений действующего антикоррупционного законодательства, пытаясь трактовать его отдельные нормы в свою пользу. Очевидно, они преследовали цель повлиять на ранее вынесенное решение суда об обращении в доход государства денежных средств, изъятых в рамках уголовного дела в отношении Дмитрия Захарченко, законность происхождения которых подтверждена не была.

Но действующее законодательство в полной мере защищает права всех участников процесса. Обеспечивает баланс публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов собственника имущества, если оно приобретено не в результате коррупционных действий. Это позиция Конституционного суда. У истца есть право представлять в суде любые допустимые доказательства в подтверждение законности получения средств. Как я уже сказал, законность средств они так и не подтвердили. Кстати, эти меры по предупреждению коррупционных проявлений согласуются со стандартами, выработанными на международном уровне и признаваемыми в Российской Федерации. Речь, в частности, идет о Конвенции ООН против коррупции.

А по другим делам Следственного комитета такая практика - забирать у родни и знакомых коррупционеров "непосильным трудом" добытые миллионы - тоже есть?

Александр Бастрыкин: Подобный механизм отчуждения в пользу государства имущества, происхождение которого госслужащий не смог объяснить, применялся параллельно и с другими уголовными делами, когда нашим следователям удавалось найти и арестовать имущество обвиняемых.

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