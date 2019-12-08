Бастрыкин: Родственники Захарченко пытались повлиять на решение о конфискации

Новости

Власти Москвы не планируют расширять границы города 16:53
Российские лыжники взяли золото и серебро на этапе Кубка мира 16:41
В Италии зажгли самую большую елку в мире 16:37
Западные критики назвали худшие фильмы 2019 года 16:31
В КЧР задержан водитель, выехавший на футбольное поле 16:10
Звезда "Изгоя-один" Фелисити Джонс впервые станет мамой 16:02
Фото: Эмма Стоун выходит замуж 15:45
Робот нарисовал "Джоконду" на выставке в Турине 15:43
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом 15:40
Патриарх Кирилл высказался за осмысленное применение зарубежного опыта 15:32
Николай Басков прокомментировал возвращение Софии Ротару в Россию 15:20
Шоумен съел приклеенный к стене банан стоимостью 120 тысяч долларов 15:11
Geely GS. Зачем китайцы привезли в Россию хэтчбек за 1,5 млн рублей 15:10
В Махачкале двое полицейских пострадали в ДТП 13:33
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 13:29
В Jaguar Land Rover рассказали о новинках для российского рынка 13:00
Защищалась от побоев: В Перми девочку заподозрили в убийстве отчима 12:15
В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту 12:12
В Китае бутылки начали открывать с помощью дронов 12:09
Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео 12:03
В Чечне прошел первый в СКФО чемпионат по полетам в аэродинамической трубе 11:50
В Ростове банкира заподозрили в краже 100 тысяч рублей у клиентки 11:47
Белки использовали Porsche 911 для хранения орехов 11:28
Президент Беларуси поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения 11:26
Володин рассказал о значении Договора о создании Союзного государства 11:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
08.12.2019 17:09
Рубрика: Власть

Бастрыкин: Родственники Захарченко пытались повлиять на решение о конфискации

Текст: Наталья Козлова
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Александр Иванович, полгода назад вынесен приговор Дмитрию Захарченко. Но его родственники не оставляют попыток оспорить решения о конфискации у них денег. Насколько, по вашему мнению, такие требования обоснованы?

Александр Бастрыкин: Более того, эти лица даже делали попытки оспорить конституционность ряда положений действующего антикоррупционного законодательства, пытаясь трактовать его отдельные нормы в свою пользу. Очевидно, они преследовали цель повлиять на ранее вынесенное решение суда об обращении в доход государства денежных средств, изъятых в рамках уголовного дела в отношении Дмитрия Захарченко, законность происхождения которых подтверждена не была.

Но действующее законодательство в полной мере защищает права всех участников процесса. Обеспечивает баланс публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов собственника имущества, если оно приобретено не в результате коррупционных действий. Это позиция Конституционного суда. У истца есть право представлять в суде любые допустимые доказательства в подтверждение законности получения средств. Как я уже сказал, законность средств они так и не подтвердили. Кстати, эти меры по предупреждению коррупционных проявлений согласуются со стандартами, выработанными на международном уровне и признаваемыми в Российской Федерации. Речь, в частности, идет о Конвенции ООН против коррупции.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Бастрыкин: В этом году в суды направлено 6468 уголовных дел о коррупции

А по другим делам Следственного комитета такая практика - забирать у родни и знакомых коррупционеров "непосильным трудом" добытые миллионы - тоже есть?

Александр Бастрыкин: Подобный механизм отчуждения в пользу государства имущества, происхождение которого госслужащий не смог объяснить, применялся параллельно и с другими уголовными делами, когда нашим следователям удавалось найти и арестовать имущество обвиняемых.

Полностью интервью с главой СК РФ Александром Бастрыкиным читайте в ближайшем номере "Российской газеты"

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Дело о миллиардах полковника Захарченко Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов