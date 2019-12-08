Бастрыкин: В этом году в суды направлено 6468 уголовных дел о коррупции

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал, что в 2019 году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 миллиарда 47 миллионов рублей. С 2011 года, то есть с момента образования ведомства, по настоящее время следователями Следственного комитета в суд направлено свыше 80 тысяч уголовных дел о коррупции.

- Год заканчивается. Можно ли говорить об успехах вашего ведомства в расследовании коррупционных преступлений?

Александр Бастрыкин: Прежде всего следует сказать о том, что противодействие коррупции в нашей стране ведется системно. Важное место в борьбе с этим явлением занимают уголовно-правовые механизмы, и возглавляемое мной ведомство последовательно наращивает усилия на этом направлении.

Только за 9 месяцев текущего года направлено в суды 6468 уголовных дел об 11 664 коррупционных преступлениях, расследованных следователями ведомства.

Среди них 53 уголовных дела в отношении организованных групп, по которым привлечено 135 лиц, и три уголовных дела в отношении преступных сообществ по обвинению 22 лиц.

В этом году мы довели до суда дело бывшего заместителя Председателя Правительства Московской области Алексея Кузнецова, экстрадированного из Франции. За коррупцию осуждены бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер и его соучастники. Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Бывшие чиновники Республики Дагестан. Бывший заместитель начальника "Дальспецстроя" и иные лица.

Перед судом предстали 6902 обвиняемых, среди которых 3952 должностных лица, в том числе 752 сотрудника органов внутренних дел, 476 представителей органов местного самоуправления, 181 сотрудник ФСИН России, 84 - ФССП России.

Всего же в период с 2011 года, то есть с момента образования ведомства, по настоящее время следователями Следственного комитета в суд направлено свыше 80 тысяч уголовных дел о коррупции.

- Из всех "коррупционных" дел, которые уже направлены в суд, каких преступлений больше всего?

Александр Бастрыкин: Как и в прошлом году, наибольшее количество преступлений коррупционной направленности было связано с дачей и получением взяток, это порядка 30 процентов от общего массива.

Еще порядка 15 процентов - уголовные дела по фактам совершения мошеннических действий, присвоения или растраты, то есть когда имеется причиненный ущерб.

По всем таким делам мы стремимся добиться не лишения свободы для фигурантов, а именно возмещения ущерба, и современное российское законодательство в достаточной степени позволяет это делать.

В текущем году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 миллиарда 47 миллионов рублей. В целях обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество обвиняемых в совершении коррупционных преступлений на 12,9 миллиарда рублей.

Эта работа осуществляется нами в тесном взаимодействии с органами прокуратуры, коллегами из МВД России, ФСБ России, Счетной палаты России, Росфинмониторинга и других государственных органов.

Немаловажное значение мы придаем и профилактике - за 9 месяцев текущего года по 7 тысячам уголовных дел о коррупционных преступлениях внесены представления об устранении причин и условий их совершения.

Полностью интервью с главой СК РФ Александром Бастрыкиным читайте в ближайшем номере "Российской газеты"