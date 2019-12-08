Бастрыкин: В этом году в суды направлено 6468 уголовных дел о коррупции

Новости

Робот нарисовал "Джоконду" на выставке в Турине 15:43
Сын певицы Валерии чуть не разбился в ДТП под Петербургом 15:40
Патриарх Кирилл высказался за осмысленное применение зарубежного опыта 15:32
Николай Басков прокомментировал возвращение Софии Ротару в Россию 15:20
Шоумен съел приклеенный к стене банан стоимостью 120 тысяч долларов 15:11
Geely GS. Зачем китайцы привезли в Россию хэтчбек за 1,5 млн рублей 15:10
В Махачкале двое полицейских пострадали в ДТП 13:33
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 13:29
В Jaguar Land Rover рассказали о новинках для российского рынка 13:00
Защищалась от побоев: В Перми девочку заподозрили в убийстве отчима 12:15
В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту 12:12
В Китае бутылки начали открывать с помощью дронов 12:09
Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео 12:03
В Чечне прошел первый в СКФО чемпионат по полетам в аэродинамической трубе 11:50
В Ростове банкира заподозрили в краже 100 тысяч рублей у клиентки 11:47
Белки использовали Porsche 911 для хранения орехов 11:28
Президент Беларуси поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения 11:26
Володин рассказал о значении Договора о создании Союзного государства 11:08
Емельянов сменил Федотова на посту главного тренера "Оренбурга" 11:07
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна 11:05
На Ямале при пожаре на месторождении газа погибли три вахтовика 11:00
Наблюдательный совет РУСАДА решит, соглашаться или нет с вердиктом WADA 10:48
В Симферополе возбудили дело о вырубке деревьев 10:41
Сборная России по хоккею с победы стартовала на Мировом кубке вызова 10:36
В Подмосковье локализовали крупный пожар в гостиничном комплексе 10:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
08.12.2019 14:18
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин: В этом году в суды направлено 6468 уголовных дел о коррупции

Текст: Наталья Козлова
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал, что в 2019 году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 миллиарда 47 миллионов рублей. С 2011 года, то есть с момента образования ведомства, по настоящее время следователями Следственного комитета в суд направлено свыше 80 тысяч уголовных дел о коррупции.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

- Год заканчивается. Можно ли говорить об успехах вашего ведомства в расследовании коррупционных преступлений?

Александр Бастрыкин: Прежде всего следует сказать о том, что противодействие коррупции в нашей стране ведется системно. Важное место в борьбе с этим явлением занимают уголовно-правовые механизмы, и возглавляемое мной ведомство последовательно наращивает усилия на этом направлении.

Только за 9 месяцев текущего года направлено в суды 6468 уголовных дел об 11 664 коррупционных преступлениях, расследованных следователями ведомства.

Среди них 53 уголовных дела в отношении организованных групп, по которым привлечено 135 лиц, и три уголовных дела в отношении преступных сообществ по обвинению 22 лиц.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Чиновник не сможет избежать антикоррупционной проверки под предлогом болезни

В этом году мы довели до суда дело бывшего заместителя Председателя Правительства Московской области Алексея Кузнецова, экстрадированного из Франции. За коррупцию осуждены бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер и его соучастники. Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Бывшие чиновники Республики Дагестан. Бывший заместитель начальника "Дальспецстроя" и иные лица.

Перед судом предстали 6902 обвиняемых, среди которых 3952 должностных лица, в том числе 752 сотрудника органов внутренних дел, 476 представителей органов местного самоуправления, 181 сотрудник ФСИН России, 84 - ФССП России.

Всего же в период с 2011 года, то есть с момента образования ведомства, по настоящее время следователями Следственного комитета в суд направлено свыше 80 тысяч уголовных дел о коррупции.

- Из всех "коррупционных" дел, которые уже направлены в суд, каких преступлений больше всего?

Александр Бастрыкин: Как и в прошлом году, наибольшее количество преступлений коррупционной направленности было связано с дачей и получением взяток, это порядка 30 процентов от общего массива.

Еще порядка 15 процентов - уголовные дела по фактам совершения мошеннических действий, присвоения или растраты, то есть когда имеется причиненный ущерб.

По всем таким делам мы стремимся добиться не лишения свободы для фигурантов, а именно возмещения ущерба, и современное российское законодательство в достаточной степени позволяет это делать.

Элитное жилье осужденных коррупционеров предложено продавать на торгах

В текущем году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 миллиарда 47 миллионов рублей. В целях обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество обвиняемых в совершении коррупционных преступлений на 12,9 миллиарда рублей.

Эта работа осуществляется нами в тесном взаимодействии с органами прокуратуры, коллегами из МВД России, ФСБ России, Счетной палаты России, Росфинмониторинга и других государственных органов.

Немаловажное значение мы придаем и профилактике - за 9 месяцев текущего года по 7 тысячам уголовных дел о коррупционных преступлениях внесены представления об устранении причин и условий их совершения.

Полностью интервью с главой СК РФ Александром Бастрыкиным читайте в ближайшем номере "Российской газеты"

Происшествия Преступления Должностные преступления Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Следственный комитет Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов