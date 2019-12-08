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08.12.2019 00:16
Рубрика: Спорт

Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей

Текст: Максим Домчев
Российский тяжеловес Александр Поветкин и американец Майкл Хантер не смогли выявить сильнейшего по итогам поединка, прошедшего в Саудовской Аравии. Судьи зафиксировали ничью.
Фото: Reuters/Andrew Couldridge Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Поветкин и Хантер проводили свой бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в пригороде Эр-Рияда - Эд-Диръии. Арена не имела крыши и потому дождь, который пошел в субботу мог создать организатором много проблем. Ведь в главном поединке вечера должны были сойтись британец Энтони Джошуа и американец Энди Руис. Организаторы решили, что вечер бокса все же состоится.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Хантер до Поветкина уже боксировал с двумя представителями России. Он победил Александра Устинова и Сергея Кузьмина, впрочем, по уровню мастерства, они оба не дотягивают до Поветкина.

В дебюте поединка Хантер буквально набросился на своего соперника. Однако Поветкин сумел выдержать стартовый напор оппонента и быстро показал американцу, что боксировать против себя в подобном стиле он не позволит.

Бой получился очень зрелищным, что в последнее время в этой весовой категории происходит крайне редко. Оба боксера на протяжении всех 12-ти раундов старались наносить мощные удары. Но все же до нокаута дело так и не дошло. Поветкину особенно трудно дался 11-й раунд, но он проявил характер и выстоял, а в 12-м был уже более активен.

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Решение судей вряд ли можно назвать спорным. По итогам 12-ти раундов один отдал победу Поветкину - 115:113, другой решил, что лучше был Хантер - 115:113. Третий и вовсе поставил ничью - 114:114.

Теперь у 40-летнего Александра Поветкина в послужном списке 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.

Спорт Бокс Бокс: лучшие бои
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