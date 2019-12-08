Боксер Коробов не смог завоевать титул чемпиона мира

Российский боксер Матвей Коробов из-за травмы плеча был вынужден отказаться от продолжения боя за титул временного чемпиона мира по версии WBA против британца Криса Юбенка-младшего. Титул достался сопернику россиянина.

Представитель РФ и британец встречались в рамках весовой категории до 72,6 кг. Коробов перед боем заявил, что уверен в своей победе над Юбенком. В первом раунде поединка именно боксер из России выглядел лучше.

Однако во втором раунде Коробов начал сигнализировать рефери о том, что у него возникли проблемы со здоровьем. После обследования врача было решено, что россиянин не сможет продолжить бой. В итоге победа техническим нокаутом была отдана британцу.

Для Коробова это была вторая попытка завоевать данный титул. Ранее он проиграл американцу Джармаллу Чарло, после чего выиграл рейтинговый бой и снова получил право на титульный бой. Коробов потерпел третье поражение при 28 победах и одной ничьей.