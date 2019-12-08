Бывший депутат Рады: Украина неблагодарна по отношению к Москве

Украина неблагодарна по отношению к Москве за территории, подаренные ей советскими правителями, считает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

Он отмечает, что Киев не дорожит тем, что "досталось русским царям потом и кровью".

"Все, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови, - оно цениться никогда не будет, - написал Журавко. - Так и с Украиной произошло. В. Ленин создал квази-государство - УССР. И. Сталин приумножил земли Украины ее западными областями. Н. Хрущев с "барского плеча" подарил Крым".

Народы, которые не дорожат историей, теряют самобытность, утрачивают государственность и растворяются среди других, считает бывший депутат.

После распада Советского союза земли были отданы Украине без боя и крови, но Киев не стал их укреплять и развивать, а вместо этого "тупые и жестокие правители Украины начали все разваливать и приводить к упадку ради бездумного, алчного, первоначального накопления капитала, ради набивания своих карманов и наполнения заграничных банковских счетов", написал Журавко.